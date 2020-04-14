الضمان يوزّع 57 ألف طرد وكوبون للأسر المحتاجة وعمال المياومة

عمان- الغد- وزّعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من خلال كوادرها وبالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية حتى اليوم (57) ألف طرد وكوبون للأسر المحتاجة وعمال المياومة غير المقتدرين ممن تضرروا بالأزمة الراهنة، حيثُ تم توزيع (26) ألف طرد غذائي للأسر المحتاجة وأيضا توزيع (31) ألف كوبون تسوّق لعمّال المياومة تتيح لهم شراء احتياجاتهم من أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية في مختلف محافظات المملكة، وبلغت نسبة الكوبونات التي وُزعت (54%) من كوبونات الدفعة الأولى للمساعدات البالغة (60) ألف كوبون.

وقال الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي أن التوزيع يتم في فروع أسواق المؤسسة الاستهلاكية وفقاً لكشوفات أسماء العمال المستحقين ومناطق سكنهم المثبتة في طلباتهم المقدّمة عبر المنصة الإلكترونية التي أطلقتها المؤسسة خلال الأزمة الحالية، مبيناً ان هذه الكوبونات ممولة بالكامل من مؤسسة الضمان الاجتماعي ويتم استصدارها بالتعاون مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية.

وبيّن الصبيحي أن كوبونات التسوق من أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية هي من فئة (25) ديناراً حيث يُعطى كوبون واحد للأسرة المكونة من 1 – 4 أفراد، وكوبونان للأسرة المكونة من 5 – 10 أفراد، وثلاثة كوبونات للأسرة التي يزيد عدد أفرادها على 10. مبيناً أن الضمان تقوم بالتحقق من مدى استحقاق المتقدمين وفقاً لقاعدة بيانات السجل الوطني الموحد لدى صندوق المعونة الوطنية.

مضيفاً أن المنصة الالكترونية تلقّت (547) ألف طلب من عمال المياومة للحصول على الإعانات.

وذكّر الصبيحي أن عملية التوزيع مستمرة ومتواصلة إلى حين استكمال توزيع كافة المساعدات لأصحابها المستحقين لها.