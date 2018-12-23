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الضمان يوضح حول راتب تقاعد مدير هيئة الطيران المدني

منذ 6 دقائق

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عمان- الغد- أوضح الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بشأن المعلومات التي تم تداولها حول راتب تقاعد مدير هيئة الطيران المدني هيثم مستو.

وقال الصبيحي في بيان صحافي، إنّ “المعلومات التي تتداولها بعض وسائل الإعلام حول المتقاعد المبكر من الضمان لهيثم ميستو الذي كان يعمل لدى شركة الملكية الأردنية وتم تعيينه بعد استحقاقه لراتب الشيخوخة المبكر مديراً عاماً لهيئة الطيران المدني بقرار من الحكومة السابقة، وأنه لا يجوز له الجمع بين راتب الضمان المبكر وراتبه من وظيفته الجديدة.. تفتقر إلى الدقة”.

وأضاف أنّ “تم تعيينه من الحكومة السابقة بالدرجة العليا وفقاً لقانون التقاعد المدني.. وبالتالي فإن راتبه المبكر لا يتأثر ولا يتم إيقافه كونه مُعيّن على قانون تقاعدي آخر وذلك وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الذي يحظر الجمع بين راتب التقاعد المبكر وراتب العودة الى عمل مشمول بأحكام هذا القانون إلا ضمن شروط وضوابط محددة في القانون”.

وأضاف بأنه في “حالة المتقاعد ميستو فإن حصوله على راتب التقاعد المبكر لا يتعارض مع تعيينه مديراً لهيئة الطيران المدني باعتباره خاضعاً في تعيينه الأخير لأحكام قانون التقاعد المدني”.

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