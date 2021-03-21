الضمان: 1,5 مليون مسجل في خدماتنا الإلكترونية من الأفراد والمنشآت

عمان- الغد- كشفت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن وصول أعداد المسجلين في خدماتها الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني من الأفراد والمنشآت إلى المليون ونصف المليون مستخدم، داعيةً جميع المواطنين والعاملين وضباط ارتباط المنشآت من الدخول إلى موقعها الإلكتروني www.ssc.gov.jo والتسجيل في خدماتها الإلكترونية.

وأكدت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي على ضرورة مبادرة كافة المواطنين الأردنيين داخل وخارج المملكة والذين لم يسبق لهم التسجيل في خدماتها الالكترونية إلى المبادرة بإنشاء حساب شخصي من خلال موقعها الالكتروني، وذلك حتى يتمكنوا من الاطلاع على كافة تفاصيل اشتراكهم بالضمان والاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي توفرها المؤسسة بما فيها خدمات أوامر الدفاع.

وبخصوص الخدمات الإلكترونية المتوفرة للمنشآت، أكدت المؤسسة أنه بإمكان أي منشأة لم تقم بتحديث بياناتها سابقاً إلى المبادرة بتحديثها للاستفادة من كافة الخدمات الإلكترونية المتوفّرة للمنشآت.

وأشارت المؤسسة إلى أن الغالبية العظمى من خدماتها للأفراد والمنشآت متوفّرة إلكترونياً على موقعها، وانه بإمكان الأفراد وضباط ارتباط المنشآت في حال واجهتهم أي صعوبات في استخدام خدماتها الالكترونية أو أي مشاكل في تقديم الطلبات أو أي استفسارات التواصل معها من خلال مركز الاتصال الموحد 117117 او من خلال مركز الاتصال الوطني 065008080 وذلك على مدار الساعة وكافة أيام الأسبوع.