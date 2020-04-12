الضمان: 2297 منشأة علقت تأمين الشيخوخة عن نحو 98 ألف موظف وموظفة

رانيا الصرايرة

عمان – بلغ عدد المنشآت التي علقت تأمين الشيخوخة لموظفيها، استنادا الى خيار اتاحه امر الدفاع رقم (1) بهدف التسهيل على الشركات المتضررة من ازمة “كورونا” (2297) منشأة، حيث بلغ عدد المعلق عليهم، أي الذي تم استثناؤهم، حوالي (98438) موظف وموظفة بحسب مدير مديرية الاعلام في مؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي.

وقال الصبيحي لـ”الغد”، ان منشآت القطاع الخاص حوالي 54600 منشآة يعمل فيها 695 الف موظف، معبر عن امله من المنشآت المقتدرة وذات الملاءة والقدرة على التحمل أن لا تلجأ الى التعليق وان تستمر بشمول كافة العاملين لديها بهذا التأمين دون اي تغيير.

ولفت الصبيحي الى ان المنشآت التي لا تعلق التأمين ترسل رسالة قوية لموظفيها بأنهم موضع اهتمامها وأنهم الأهم لديها.. مما يعزز انتماءهم وعطاءهم وإنتاجيتهم.

وينص جزء من امر الدفاع رقم (1) على تعليق تطبيق تأمين الشيخوخة خلال الفترة للأشهر آذار ونيسان وأيار لعام 2020 على جميع العمال الخاضعين لأحكام قانون العمل في منشآت القطاع الخاص.

ويستثنى العاملون لدى منشآت القطاع العام وأمانة عمان الكبرى والبلديات والشركات المملوكة للحكومة أو للمؤسسات العامة الرسمية أو المؤسسات العامة، على أن يستمر تطبيق تأمين العجز الطبيعي وتأمين الوفاة الطبيعية على أن تلتزم المنشأة بأداء 1 بالمئة من أجور العاملين الخاضعة للاقتطاع عن تأمين العجز الطبيعي وتأمين الوفاة الطبيعية إضافة إلى الالتزام بتأدية الاشتراكات المترتبة على التأمينات الأخرى، وفقا لأحكام القانون.

وفي حال عدم إمكانية تسديد المبالغ المستحقة على المنشآت عن تلك الفترة يتم تقسيط هذه المبالغ دون ترتيب فوائد وللمدة التي تطلبها المنشأة على أن يتم تسديدها في مدة أقصاها 31 /12 / 2023 .

ولفت امر الدفاع رقم (1) الى انه في حال رغبت المنشأة الاستمرار بتطبيق تأمين الشيخوخة على كل أو بعض العاملين لديها ولم تتمكن من دفع الاشتراكات المستحقة عن تلك الفترة من الأشهر آذار ونيسان وأيار لعام 2020 ، يتم تقسيطها دون ترتيب فوائد، وبحيث يتم سدادها في مدة أقصاها 2023/12/31 .

ويجوز لفئات العمال المعلق تطبيق تأمين الشيخوخة عليهم الانتساب بصفة اختيارية لتأمين الشيخوخة على أن يؤدوا للمؤسسة ما نسبته 5ر16 بالمئة من أجورهم الخاضعة للاقتطاع في المنشأة بحسب امر الدفاع.

وأشار الصبيحي إلى أن أمر الدفاع رقم (1) لسنة 2020 أعطى الخيار لمنشآت القطاع الخاص بتعليق تطبيق تأمين الشيخوخة على كل أو بعض العاملين لديها خلال الأشهر؛ آذار، نيسان، أيار من العام الحالي بهدف تخفيف الأعباء عليها خلال فترة الأزمة الراهنة.

وبين أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تتوقع من بعض القطاعات عدم اللجوء إطلاقاً إلى تعليق تأمين الشيخوخة والاستمرار بشمول العاملين لديها بهذا التأمين دون تعليق كــ (قطاع البنوك، قطاع الصناعات الاستخراجية والتحويلية، قطاع التعليم الخاص/جامعات ومدارس ، قطاع الخدمات المالية، قطاع التأمين، قطاع الصناعات الغدائية، القطاع الطبي الخاص، قطاع الكهرباء، قطاع تجارة الجملة، قطاع الاتصالات، قطاع الصناعات الدوائية والكيماوية)

وبيّن الصبيحي أنه يتعين على المنشآت الراغبة بتعليق تأمين الشيخوخة دخول ضابط ارتباط الضمان لديها على موقع المؤسسة الالكتروني (www.ssc.gov.jo) والدخول على حساب المنشأة ومن بوابة الخدمات الإلكترونية للمنشأة الدخول على خدمة (خدمات أمر الدفاع) والدخول على خدمة تعليق الشمول بتأمين الشيخوخة وتحديد الشهر المراد تعليق تأمين الشيخوخة عنه وأسماء العاملين، وارسال الطلب للمؤسسة لتقوم بإجراءاتها اللازمة، حيث سيكون متاحاً للمنشآت خلال شهر نيسان تعليق تأمين الشيخوخة عن العاملين لديها عن شهر آذار وسيكون متاحاً لها تعليق تأمين الشيخوخة عن شهر نيسان من بداية شهر أيار وحتى نهايته وعن شهر أيار من بداية شهر حزيران وحتى نهايته.

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