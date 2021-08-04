الضمان: 5200 طلب إشعار وصلت عبر خدمة اشمل نفسك

عمان-الغد- أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن وصول عدد طلبات إشعار العاملين المقدمة عبر خدمة اشمل نفسك إلى 5200 طلب منذ إطلاق الخدمة في شهر تشرين الأول العام الماضي .

وأكدت المؤسسة في بيان صحفي استمرارها باستقبال طلبات إشعار من العاملين غير المشمولين بالضمان الاجتماعي عبر خدمة (اشمل نفسك) المتوفرة على موقعها الإلكتروني، وذلك لتمكين المؤسسة من شمولهم، مضيفةً أن هذه الخدمة تسمح للعامل التقدم بطلب إشعار لشموله بالضمان الاجتماعي في حال لم تقم جهة عمله بشموله عن فترة عمله أو على أساس أجره الحقيقي الذي يتقاضاه.

وأوضحت المؤسسة أن خدمة اشمل نفسك متوفرة على موقعها الإلكتروني www.ssc.gov.jo تحت قائمة الخدمات الإلكترونية، حيث يتعين على العامل الأردني الذي يرغب بالاستفادة من هذه الخدمة إدخال رقمه الوطني ورقم هوية الأحوال المدنية وتاريخ ميلاده، أما بالنسبة للعامل غير الأردني فيطلب منه ادخال رقمه الشخصي ورقم جواز السفر، ومن ثم الضغط على خيار التحقق وحفظ البيانات، وبعد ذلك سيكون متاحاً للعامل تعبئة النموذج الذي يتضمن جميع البيانات المطلوبة ومن ثم ارسال الطلب، أو الدخول مباشرةً للخدمة من خلال الرابط التالي: (https://eservices.ssc.gov.jo/external/IncludeYourself).

ووجهت المؤسسة دعوتها لجميع العاملين في المنشآت غير المشمولين بالضمان الاجتماعي أو العاملين الذين لم يتم شمولهم على أساس أجورهم الحقيقية إلى المبادرة بالاستفادة من خدمة اشمل نفسك التي وفّرتها المؤسسة لغايات استقبال اشعار من العامل وتمكينها من شموله بمظلتها، حفاظاً على حقوقه التي كفلها له قانون الضمان الاجتماعي.

وبينت المؤسسة أنها ستقوم بإجراءات التفتيش على المنشآت، التي يعمل بها المتقدمون بالطلبات وشمولهم اعتباراً من تاريخ التفتيش، وذلك في إطار ترتيبات “برنامج بادر”، مضيفةً أن الخدمة جاءت للمحافظة على حقوق العاملين في المنشآت التي يعملون لديها والتي لم تقم بشمولهم تحت مظلة الضمان الاجتماعي، وحرصاً منها على ضمان استفادة العاملين من المنافع التأمينية التي توفّرها المؤسسة.