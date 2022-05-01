الضّمان: ماضون في تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين بالمملكة

هنَّأت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عمّال الأردن بمناسبة عيد العمّال العالمي، مجدّدةً تأكيدها على أهمية الضمان بالنسبة لكافة العمّال والموظفين على امتداد الوطن كمظلة حمايةٍ اجتماعيةٍ توفر أمن الدخل للإنسان وأسرته عند اكمالهم لسن الشيخوخة أو توفر شروط استحقاق رواتب العجز أو الوفاة أو التعطل المؤقت عن العمل وحمايتهم عند التعرض لحوادث وإصابات العمل، ما يعتبر حقاً أساسياً مهماً من حقوق العامل وركيزةً رئيسةً من ركائز الحماية الاجتماعية.

وقال مدير عام المؤسسة الدكتور حازم الرحاحلة إن المؤسسة والتي مضى على نشأتها اكثر من 42 عاماً أصبحت اليوم تشكّل سنداً اجتماعياً واقتصادياً للعاملين على أرض المملكة خصوصاً مع التوسع في كافة تأميناتها التي تطبقها وخدماتها للعاملين والمتقاعدين، مشيراً إلى أن البرامج والتدابير التي اتخذتها المؤسسة خلال السنتين الماضيتين جاءت لتؤكد على التزامها بدورها وواجباتها تجاه العاملين ومشغليهم وضمان استدامة القطاع الخاص الذي يعد ركيزةً اساسيةً للتشغيل.

وأكّد الرحاحلة أنّ المؤسسة ماضيةٌ قدماً في توجهها الاستراتيجي لضمان تمتّع كل عاملٍ على أرض المملكة بحقه في الضمان الاجتماعي داعياً المنشآت إلى الاستفادة من التسهيلات التي تمنحها المؤسسة اليوم للشمول بالضمان الاجتماعي ضمن ترتيبات برنامج بادر الذي يسمح للمنشآت المبادرة بالشمول وشمول العاملين لديها من تاريخ مبادرتها أو من تاريخ التفتيش عليها ودون أثر رجعي ودون ترتيب أيّةِ فوائد وغرامات عليها.

وطالبت المؤسسة أصحاب العمل في جميع القطاعات الاقتصادية في المملكة بضرورة إشراك العاملين لديهم بالضمان امتثالاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الذي يُلزِم كافة المُنشآت العاملة بشمول كل مَن يعمل لديها بالضمان وبصرف النظر عن عددهم لتوفير الحماية الاجتماعية للطبقة العاملة في المجتمع، وكذلك الاهتمام بقضايا السلامة والصحة المهنية وضرورة توفير بيئة عمل آمنة لعمالهم حفاظاً على حياتهم وسلامتهم.

وأضافت المؤسسة أن عدد المشمولين تحت مظلة الضمان وصل حالياً إلى مليونٍ و (444) ألفِ مشتركٍ فعّالٍ، مؤكدةً حرصها على شمول كافة العاملين غير المشمولين بالضمان الاجتماعي في مظلتها تحقيقاً لمفاهيم واعتبارات الحماية الاجتماعية، موضحةً أن أي تهرب عن شمول العامل بالضمان هو انتهاكٌ لأحد أهم حقوقه الاجتماعية والاقتصادية والقانونية مما يؤثر سلباً على التمكين الاقتصادي والاجتماعي لأبناء المجتمع، وأنها تتابع باهتمام كبير القطاعات التي تشهد تهرباً عن شمول عامليها لشمولهم بمظلة الضمان الاجتماعي.

وبينت المؤسسة أنها شرعت بانتهاج آليات جديدة للتأكد من تمتع كل عامل بحقه في الضمان الاجتماعي من خلال الربط والتشبيك مع قواعد بيانات مختلف الجهات والشركاء مؤكدة أن العام 2022 سيشهد توسعا ملحوظا في قاعدة المشمولين تحت مظلة الضمان الاجتماعي، مقدرة ان يصل اجمالي عدد المشمولين نحو مليون و 700 ألف مؤمن عليه.

وعلى صعيد سعيها المستمر نحو توسيع مظلة حمايتها بحيث لا يبقى أي إنسان عامل في سوق العمل الأردني خارج الضمان الاجتماعي دعت المؤسسة كافة العاملين غير المشمولين بالضمان الاجتماعي إلى الاستفادة من خدمة اشمل نفسك التي جاءت للمحافظة على حقوق العاملين في المنشآت التي يعملون لديها والتي لم تقم بشمولهم بالضمان، إضافة إلى استقبال مركز اتصالها الموحد (117117) كافة شكاوى العاملين المتعلقة بعدم شمولهم بالضمان الاجتماعي.

ووجّهت المؤسسة التحية لكافة العمال على أرض المملكة بعيدهم داعيةً كل عامل وكل من يلتحق بعمل في أي قطاع من القطاعات أن يحرص بالسؤال عن حقه بالشمول بالضمان الاجتماعي وأن يطالب بهذا الحق لما يشكّله الضمان من حماية له ولأفراد أسرته، مؤكدةً أن المؤسسة ستبقى على الدوام بيتاً آمناً لكل عمّال الأردن وعاملاته على امتداد الأجيال تحت ظل القيادة الهاشمية .

–(بترا)