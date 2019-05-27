“الطائرة” بدأت التحليق من ملاعب الأميرة آية الشاطئية والمنتخب يعسكر في فلسطين

خالد المنيزل

عمان– بدأت الكرة الطائرة في موسمها الجديد 2019، بالتحليق من ملاعب الأميرة آية بنت الفيصل الشاطئية في مدينة الحسين للشباب، بنجاح كبير، وعلى متنها 36 فريقا، منها 22 فريقا للرجال، و14 للسيدات، يمثلون مختلف الأندية والاتحادات النوعية وهي: العسكري والأمن العام والدرك والدفاع المدني، والجامعات الحكومية والخاصة والشركات.

وحسب أمين سر اتحاد الكرة الطائرة فادي الجزازي، فإن البطولة شهدت لأول مرة في تاريخها هذا العدد من المشاركين، والذين تنافسوا بشرف، وسط أجواء رمضانية غاية في الروعة والنشاط، وسط حضور جماهيري كبير تابع المباريات على مدار 3 ليال، واستمتع بالمستوى الفني العالي الذي قدمه اللاعبون واللاعبات.

وشهدت البطولة، تفوق الفرق العسكرية في بطولة الرجال، حيث فاز فريق الدرك المكون من اللاعبين أحمد العواملة ومحمد دقماق بلقب بطولة الرجال، وحل ثانيا فريق الوحدات المكون من اللاعبين محمد القطامي وسائد الحسن، وجاء في المركز الثالث فريق الأمن العام والذي مثله اللاعبان أمين السطري وخالد شباب، ورابعا فريق الأمن العام (ب) المكون من اللاعبين وائل رداد وزياد زبدية.

وضمن منافسات السيدات، فاز المنتخب الوطني الذي مثلته اللاعبتان نانسي عياش وفرح العطعوط باللقب، وحل ثانيا فريق دي لاسال والذي مثلته اللاعبتان آية شنك ورهف أبو ليل بالمركز الثاني، وجاء فريق نادي النصر “أ” المكون من اللاعبتين رهف حيمور ورند حيمور ثالثا، وحل رابعا فريق النصر “ب” المكون من اللابتين رغد حيمور ودانا سمور.

وأوضح الجزازي، أن البطولة كانت بمثابة الانطلاقة الحقيقية لبطولات الكرة الطائرة، والتي ستتوالى تدريجيا اعتبارا من الشهر المقبل من خلال الدوري النسوي، ودوري الدرجة الثانية.

ويؤكد الجزازي، أن البطولة شهدت تفاعلا كبيرا بين اعضاء اللجنة المؤقتة، وكافة اركان اللعبة من خلال توفير الدعم اللازم للبطولة، الى جانب البداية الحقيقية لانطلاقة لجنة التسويق التي شكلها الاتحاد وباشرت عملها، من خلال التواصل مع كافة المعنيين لتوفير الدعم اللازم لكافة بطولات الاتحاد، والذي سينعكس ايجابيا على الأندية والمنتخبات الوطنية ومراكز الواعدين.

وبين الجزازي، أن اللجنة المؤقتة أنهت كافة الترتيبات الحاصة بانطلاق الموسم من خلال اعتماد التعليمات، وتحديد مواعيد البطولات، وتشكيل اللجان الفرعية، واطلاق مراكز الواعدين في كافة الأندية الممتازة وفي المحافظات الى جانب مراكز الواعدات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والتي تستمر حتى نهاية العام الحالي، وستتواصل وتتوسع في بقية المحافظات والأندية الفاعلة والتجماعات السكانية.

المنتخب يواصل الاستعداد

قال فادي الجزازي، إن المنتخب الوطني للناشئين يواصل تحضيراته للمشاركة في البطولة العربية للناشئين بالكرة الطائرة، التي ستقام في عمان خلال الفترة من 30 آب (أغسطس) وحتى 10 أيلول (سبتمبر) المقبلين.

وسيقيم المنتخب معسكرا تدريبيا خارجيا في فلسطين لمدة عشرة أيام يبدأ المعسكر اعتبارا من 20 تموز (يوليو) المقبل، يلعب خلاله المنتخب 4 مباريات ودية مع المنتخب والفرق الفلسطينية، يلي ذلك معسكر داخلي يسبق إنطلاق البطولة العربية.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب: المدير الفني إبراهيم فيليب والمدربين وليد العسود ورائد الحمود، فيما يضم الجهاز الإداري: سمير السلايمة مديرا للمنتخب، والمعالج الطبيعي صهيب الخطيب، واللاعبون: راكان السماك، محمود النقيب، فهد نعمان، لؤي المدني، محمد الصقر، أسامة مرعي، مهند دودين، ميكائيل ابراهيم، محمود عبدالعزيز، احمد نافز، جميل أبو خطاب، عبدالجبار السماك، عبدالرحمن الخصاونة، ليث عمرو، ومعتز الخصاونة.