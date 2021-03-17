“الطائرة” يؤجل البطولات ويوقف تدريبات المنتخبات ومراكز الواعدين

خالد المنيزل

عمان – قررت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، تأجيل النشاطات الخاصة بالبطولات إلى إشعار آخر، وإيقاف تدريبات كافة المنتخبات الوطنية لمدة أسبوعين، حرصا منها على سلامة كافة أركان اللعبة، في ظل زيادة انتشار فيروس كورونا، وجاء هذا القرار بتوجيهات من الأميرة آية بنت الفيصل رئيسة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، ومن أجل التعاون مع كافة الأجهزة المختصة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وذكر الناطق الاعلامي للجنة المؤقتة العميد جهاد قطيشات، أن المحافظة على صحة اللاعبين واركان اللعبة من الإصابة بفيروس كورونا، أهم من إجراء تدريبات المنتخبات الوطنية، واقامة البطولات المحلية.

وكانت اللجنة المؤقتة قد أعلنت في وقت سابق عن تأجيل باكورة نشاطات خطة الاتحاد لموسم 2021، وهما بطولتا الشباب والشابات لمواليد 2002–2003، الى إشعار آخر قبيل انطلاق البطولة بيوم واحد.

وأضاف قطيشات: “ننتظر تطورات ومستجدات التقارير الصادرة عن الحالة الوبائية من قبل وزارة الصحة، وفي حال ظهر تحسن في الحالة الوبائية، سيتم تحديد موعد جديد لتدريبات المنتخبات الوطنية كافة وهي: الشباب والناشئين والشابات، الى جانب تحديد مواعيد جديدة لانطلاق بطولتي الشباب والشابات، والمضي في تنفيذ خطة الاتحاد للموسم الحالي.

وكان مقرراً انطلاق بطولة الشباب اعتباراً من يوم الأحد الماضي، بمشاركة أندية الدرجة الممتازة التسعة وهي: شباب الحسين حامل اللقب والوحدات والعودة والكرمل وعيرا والبقعة والمشارع والمشوار ومليح، بعد اعتذار وادي موسى.

بينما كان مقررا انطلاق بطولة الشابات يوم الثلاثاء الماضي بمشاركة خمسة اندية هي: النصر حامل اللقب ودي لاسال والتعاون وديرعلا والبترا، وتشير المعلومات الى ان نشاطات الاتحاد لن تبدأ قبل نهاية شهر رمضان المبارك، وستكون أولى بطولات الموسم الحالي خلال أيار (مايو) المقبل.

إيقاف المنتخبات مؤقتا

من جانبه بين المدير الإداري للمنتخبات الوطنية سمير سلايمة، أنه تم إيقاف تدريبات المنتخبات الوطنية للكرة الطائرة للناشئين والناشئات والشباب، من أجل التحاق اللاعبين واللاعبات بتدريبات فرقهم قبل إعلان تأجيل البطولات الى إشعار آخر، وتقرر بعد ذلك إيقاف تدريبات منتخب الأشبال.

وأوضح السلايمة ان إيقاف التدريبات محدد لنهاية شهر آذار (مارس) الحالي، بانتظار تحسن الحالة الصحية والوضع الوبائي الصادر من الجهات المختصة.

وبين السلايمة ان دعوة منتخب الناشئين ستكون ضرورية خلال الشهر المقبل، كون المنتخب يستعد للمشاركة في البطولة العربية التي ستقام في العاصمة المصرية القاهرة خلال أيلول (سبتمبر) المقبل، في حال سمحت الحالة الوبائية لفيروس كورونا بذلك.

يذكر أن المنتخب الوطني للناشئين يضم اللاعبين: عبدالله النادي ووفاء ابو طوق وخالد ابو حور وعبدالكريم مرعي وصالح الطيراوي (شباب الحسين)، جميل محمد ومعاذ جميل ومحمد الذيبة وزيد الشافعي واحمد العوضات (البقعة)، جمال مقابلة وعبدالرحمن وديان (صما)، محمد مرجان ومحمد شناعة (الكرمل)، محمد شاكر وعمر فهد (عيرا)، فهد نعمان ومحمد سعيفان وبديع نادر (الوحدات)، محمد مقبل ومؤيد محمد وعامر الزركية (العودة).

وبين السلايمة أنه سيتم تقليص المنتخب الى 12 لاعبا مع نهاية شهر تموز (يوليو) المقبل، قبل إقامة معسكر تدريبي خارجي وآخر داخلي، ولعب مباريات تنافسية قبيل انطلاق البطولة العربية.

تدريبات الواعدين

وقررت اللجنة المؤقتة للاتحاد، إيقاف تدريبات مراكز الواعدين والواعدات حتى إشعار آخر، وذكر العميد جهاد قطيشات، أن ايقاف التدريبات مؤقت، وان فترة التدريب المحددة للمراكز سيتم اكتمالها، في الوقت المناسب، وسيتم تأجيل المهرجان الخاص بالواعدين المقرر خلال شهر تموز (يوليو) المقبل، على ان يقام لاحقا بعد استكمال البرنامج المعد من قبل مدير مراكز الواعدين ابراهيم فيليب.