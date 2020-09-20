“الطائرة” يدعو منتخب الشباب الشهر المقبل ويصرف مستحقات الرجال

خالد المنيزل

عمان– قال نائب رئيسة اتحاد الكرة الطائرة العميد جهاد قطيشات، إن اتحاد اللعبة قرر دعوة المنتخب الوطني للشباب، للتجمع اعتبارا من الأول من تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، وذلك من أجل الاستعداد للبطولة الآسيوية للشباب المقرر إقامتها في إيران خلال العام المقبل، وحسب موقع الاتحاد الآسيوي فإن موعد البطولة مبرمجة خلال شهر شباط (فبراير) المقبل.

يذكر أن المنتخب الوطني للشباب، الذي تمت دعوته يتكون من اللاعبين مواليد 2001، والذين مثلوا الأردن في البطولة العربية للناشئين قبل عامين، ومن أبرزهم: محمد النقيب، أسامة مرعي، راكان السمال، إبراهيم خنفر، زياد أبو حية، فهد نعمان، أحمد نافز، ميكائيل إبراهيم، محمود الصقر، عبدالرحمن الخصاونة، معتز الخصاونة، لؤي المدني، هشام الفاهوم، ويضم هذا المنتخب 6 لاعبين من اللاعبين الذين كانوا يتدربون مع المنتخب الوطني للرجال.

وينتظر أن يجتمع يوم الخميس المقبل، الجهاز الفني والتدريبي للمنتخبات الوطنية، برئاسة المدير الفني ابراهيم فيليب، والمدربين وليد العسود ورائد الحمود، والإداري سمير السلايمة، والمعالج صهيب الخطيب، من أجل وضع خطة إعداد منتخب الشباب، بعد أن أبقى الاتحاد على استمراريتهم مع المنتخب الوطني للشباب.

وأكد العميد قطيشات، أن الاتحاد التقى المدير الفني للمنتخبات الوطنية الأسبوع الماضي، وطلب منه وضع خطة متكاملة لاعداد المنتخب الوطني للشباب، من أجل دراستها واعتمادها من قبل لجنة المنتخبات الوطنية، ومجلس ادارة الاتحاد قبل نهاية الشهر الحالي.

صرف مستحقات الرجال

الى ذلك، أوضح قطيشات، أن الاتحاد أنهى صرف كافة مستحقات المنتخب الوطني للرجال، الذي تم إيقاف تدريباته اعتبارا من الإسبوع الماضي، بعد أن الغى الاتحاد العربي للكرة الطائرة البطولة العربیة الثانیة والعشرين للرجالـ التي كان من المقرر إقامتها في تونس خلال كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وتقرر أن تقام في العام 2022، مشيرا إلى أنه بإمكان كافة المدربين واللاعبين مراجعة الاتحاد لإستلام مستحقاتهم، اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.

يذكر أن المنتخب الوطني للرجال، الذي تم حله كان يضم اللاعبين: خالد أبو مشرف، حسن أبو مشرف، محمود النقيب، ياسر مجاهد، إياد ماضي، أسامة مرعي، فهد نعمان، محمد جمال، محمد الصقر، خالد هلال، عبادة فخري، راشد العلوان، لؤي المدني، إبراهيم الرفاعي، محمد دقماق، أحمد العواملة، بشار المحارمة وعبدالله سعيفان.

جداول البطولات

وافق اتحاد اللعبة، على استكمال بقية بطولات الموسم الحالي، في ظل البروتوكول الصحي الجديد الصادر عن اللجنة الأولمبية، بحيث يقام دوري الأشبال في الاسبوع الثاني من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، بمشاركة فرق: شباب الحسين والكرمل والعودة والوحدات والبقعة وعيرا والمشارع ووادي موسى.

وتنطلق منافسات مسابقة كأس الأميرة آية بنت الفيصل، في الاسبوع الثاني من شهر تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، وعلى نظام خروج المغلوب من مرة واحدة، ويشارك فيه فرق دي لاسال والمقاولون والنصر والقدس ووقاص، يليه مباشرة الدوري النسوي خلال نفس الشهر، والذي تشارك فيه نفس الفرق السابقة، وعلى نظام الدوري الكامل (ذهاب وإياب).

ومن المنتظر أن تكون لجنة المسابقات، قد أنهت جداول البطولات، ومن ثم اعتمادها من قبل الاتحاد وتوزيعها على الفرق المشاركة، والجهات ذات العلاقة.