“الطائرة” يستحدث 3 مراكز للواعدين ويعتمد تعليمات بطولاته ومواعيدها

خالد المنيزل
عمان – قررت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، استحداث 3 مراكز تدريبية لمراكز الواعدين في أندية مليح والمشوار والتعاون، خلال جلسة اللجنة التي عقدت أول من أمس برئاسة نائب رئيسة الاتحاد، العميد جهاد قطيشات.
وكان اتحاد اللعبة قد اتخذ قرارا سابقا بفتح مراكز الواعدين للرجال في مراكز أندية الدوري الممتاز العشرة وهي: وادي موسى والكرمل وشباب الحسين والوحدات والعودة وعيرا والبقعة والمشارع، بينما جاء استحداث مركزين في ناديي المشوار ومليح لصعودهما للدوري الممتاز للموسم الحالي.
وتم اعتماد مركز التعاون لتدريب الواعدات بعد عودة نادي التعاون لنشاط البطولات النسوية، بعد ان غاب الموسم الماضي عن الدوري رغم انه نال لقب البطولة التي سبقتها.
وبين العميد قطيشات ان مركز التعاون كان موجودا سابقا في نفس المنطقة من قبل وزارة التربية، وهناك تجمع كبير للاعبات الواعدات، وهذا بدوره يصب في مصلحة اللعبة والنادي معا.
وكان اتحاد الكرة الطائرة قد استحدث 4 مراكز سابقة للناشئات في أندية: دي لاسال والنصر والقدس ووقاص، موضحا ان اللجنة المؤقتة صادقت على لوائح وتعليمات ومواعيد انطلاق البطولات المعتمدة رسميا من قبل الهيئة العامة واللجنة المؤقتة والبالغ عددها 12 بطولة، والتي ستقام خلال الموسم الحالي.
وتم اعتماد قوائم لاعبي الأندية المسجلة رسميا، وكذلك الموافقة على مشاركات فرق الطائرة النسوية التي أعادت قيد لاعباتها للموسم الحالي وهي: دي لاسال والنصر والمقاولون والقدس ووقاص وديرعلا، إلى جانب السماح لناديي بشرى والبتراء بالمشاركة في حال اكتمال عقد اللاعبات.
وأضاف قطيشات ان مُنافسات فئة الشابات ستنطلق خلال الأسبوع الأول من شهر آذار (مارس) المقبل، مشيرا إلى أن انطلاق البطولة مرتبط بالحالة الوبائية السائدة، إذ ستطبق تعليمات لجنة الأوبئة واللجنة الأولمبية، وأكدت أربعة أندية مُشاركتها في البطولة، وهي: النصر “حامل اللقب”، دي لاسال، التعاون، ديرعلا.
ايقاف تدريبات الشياب والشابات
وبين العميد قطيشات ان اللجنة المؤقتة قررت إيقاف تدريبات منتخبي الشباب والشابات، اعتبارا من الأول من آذار (مارس) المقبل، من أجل التحاق اللاعبين واللاعبات بفرقهم في البطولات الرسمية، حيث ستنطلق بطولة الشابات خلال الأسبوع الأول من آذار (مارس) المقبل، بينما تنطلق بطولة الشباب مواليد 2002-2003 من بداية الأسبوع الثاني من آذار (مارس) ولغاية الأسبوع الثاني من نيسان (ابريل) المقبل.
وسيستمر المنتخب الوطني للناشئين، بالتدريبات لانه يستعد للمشاركة في البطولة العربية للناشئين المقرر اقامتها في مصر خلال شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.
بطولات ومواعيد
اعتمد اتحاد اللعبة مواعيد انطلاق بطولاته للموسم 2021 وفق التالي:
- “الناشئين” مواليد 2004 فما فوق: من بداية الاسبوع الثالث من حزيران (يونيو) ولغاية الأسبوع الأول من آب (اغسطس).
- لقاء كأس السوبر للرجال: يوم 15 حزيران (يونيو)، ويجمع شباب الحسين بطل كأس الأردن مع وادي موسى بطل الدوري بقاعة قصر الرياضة.
- كأس الأردن للرجال: يُقام خلال الأسبوعين الثالث والرابع من تموز(يوليو)، بُمشاركة الفرق العشرة المصنفة بالدرجة الممتازة.
- الدوري الممتاز: ينطلق خلال الأسبوع الاول من تموز (يوليو) ولغاية الأسبوع الرابع من آب (اغسطس) بمشاركة عشرة فرق وهي: وادي موسى والكرمل وشباب الحسين والوحدات والعودة وعيرا والبقعة والمشارع والمشوار ومليح.
- لقاء كأس السوبر لفرق السيدات: خلال الأسبوع الأول من تموز (يوليو) ، ويجمع دي لاسال بطل الدوري وكأس الأميرة آية بنت الفيصل مع النصر ثاني الدوري.
- كأس الأميرة آية بنت الفيصل للسيدات: يُقام من بداية الأسبوع الأول من تموز (يوليو) وحتى الأسبوع الثاني من الشهر ذاته، بمُشاركة فرق: دي لاسال والنصر والمقاولون والقدس ووقاص وديرعلا وغيرها.
- الشواطئ للرجال والسيدات: خلال الأسبوع الرابع من تموز (يوليو) المقبل، وبُمشاركة الاندية الممتازة العشرة للرجال، واندية السيدات، ويمثل كل منها فريقان في البطولة.
- دوري السيدات: خلال الأسبوع الأول من أيلول ( سبتمبر) ولغاية الأسبوع الأول من تشرين الأول (اكتوبر) المقبل .
- دوري الأشبال مواليد 2002-2006 خلال الأسبوع الثاني من أيلول (سبتمبر) ولغاية الأسبوع الأول من تشرين الأول (اكتوبر) المقبل .
- الدرجة الأولى: خلال الأسبوع الأول من تشرين الأول (اكتوبر) ولغاية الأسبوع الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بمشاركة 13 نادياً، هي: الشباب مرصع والمهندسين والتعاون والمحطة وديرعلا وعابل والطوال الجنوبي والكريمة وضرار بن الازور وبيت ايدس وصما والنقع ومحي.