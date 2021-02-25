“الطائرة” يستحدث 3 مراكز للواعدين ويعتمد تعليمات بطولاته ومواعيدها

خالد المنيزل

عمان – قررت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، استحداث 3 مراكز تدريبية لمراكز الواعدين في أندية مليح والمشوار والتعاون، خلال جلسة اللجنة التي عقدت أول من أمس برئاسة نائب رئيسة الاتحاد، العميد جهاد قطيشات.

وكان اتحاد اللعبة قد اتخذ قرارا سابقا بفتح مراكز الواعدين للرجال في مراكز أندية الدوري الممتاز العشرة وهي: وادي موسى والكرمل وشباب الحسين والوحدات والعودة وعيرا والبقعة والمشارع، بينما جاء استحداث مركزين في ناديي المشوار ومليح لصعودهما للدوري الممتاز للموسم الحالي.

وتم اعتماد مركز التعاون لتدريب الواعدات بعد عودة نادي التعاون لنشاط البطولات النسوية، بعد ان غاب الموسم الماضي عن الدوري رغم انه نال لقب البطولة التي سبقتها.

وبين العميد قطيشات ان مركز التعاون كان موجودا سابقا في نفس المنطقة من قبل وزارة التربية، وهناك تجمع كبير للاعبات الواعدات، وهذا بدوره يصب في مصلحة اللعبة والنادي معا.

وكان اتحاد الكرة الطائرة قد استحدث 4 مراكز سابقة للناشئات في أندية: دي لاسال والنصر والقدس ووقاص، موضحا ان اللجنة المؤقتة صادقت على لوائح وتعليمات ومواعيد انطلاق البطولات المعتمدة رسميا من قبل الهيئة العامة واللجنة المؤقتة والبالغ عددها 12 بطولة، والتي ستقام خلال الموسم الحالي.

وتم اعتماد قوائم لاعبي الأندية المسجلة رسميا، وكذلك الموافقة على مشاركات فرق الطائرة النسوية التي أعادت قيد لاعباتها للموسم الحالي وهي: دي لاسال والنصر والمقاولون والقدس ووقاص وديرعلا، إلى جانب السماح لناديي بشرى والبتراء بالمشاركة في حال اكتمال عقد اللاعبات.

وأضاف قطيشات ان مُنافسات فئة الشابات ستنطلق خلال الأسبوع الأول من شهر آذار (مارس) المقبل، مشيرا إلى أن انطلاق البطولة مرتبط بالحالة الوبائية السائدة، إذ ستطبق تعليمات لجنة الأوبئة واللجنة الأولمبية، وأكدت أربعة أندية مُشاركتها في البطولة، وهي: النصر “حامل اللقب”، دي لاسال، التعاون، ديرعلا.

ايقاف تدريبات الشياب والشابات

وبين العميد قطيشات ان اللجنة المؤقتة قررت إيقاف تدريبات منتخبي الشباب والشابات، اعتبارا من الأول من آذار (مارس) المقبل، من أجل التحاق اللاعبين واللاعبات بفرقهم في البطولات الرسمية، حيث ستنطلق بطولة الشابات خلال الأسبوع الأول من آذار (مارس) المقبل، بينما تنطلق بطولة الشباب مواليد 2002-2003 من بداية الأسبوع الثاني من آذار (مارس) ولغاية الأسبوع الثاني من نيسان (ابريل) المقبل.

وسيستمر المنتخب الوطني للناشئين، بالتدريبات لانه يستعد للمشاركة في البطولة العربية للناشئين المقرر اقامتها في مصر خلال شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.

بطولات ومواعيد

اعتمد اتحاد اللعبة مواعيد انطلاق بطولاته للموسم 2021 وفق التالي: