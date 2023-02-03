“الطائرة” يسمي وفد “سيدات الشاطئية”.. ويعتمد شعار بطولة غرب آسيا للأندية

مصطفى بالو



عمان – سمى اتحاد الكرة الطائرة خلال جلسته التي عقدت مساء أول من أمس، وفده المسافر إلى قطر للمشاركة في منافسات بطولة غرب آسيا الكرة الشاطئية للسيدات، والتي تستضيفها قطر خلال الفترة 21-24 شباط (فبراير) الحالي، وتحظى بمشاركة منتخبات المنطقة، وتأتي ضمن خطة الاتحاد القاري للموسم 2023.

ويضم وفد اتحاد الطائرة إلى قطر، كلا من عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس اللجنة الشاطئية راكان الرواشدة رئيسا، وإسماعيل توفيق مدربا، واللاعبات نانسي عياش وفرح العطعوط ورهف حيمور ورغد حيمور.

وعن قرارات مجلس الإدارة فيما يخص منتخب سيدات الشاطئية وبطولة رجال الأندية القارية، رد نائب رئيسة الاتحاد جهاد قطيشات على استفسارات “الغد” قائلا: “لدينا في اتحاد الكرة الطائرة رغبة حقيقية في توفير أجواء التميز للطائرة النسوية على صعيد الرجال والسيدات، ونمضي وفق خطة مدروسة طويلة وقصيرة الأمد، بتوجيهات رئيسة الاتحاد سمو الأميرة آية بنت الحسين، وفريق إداري في مجلس الإدارة ولجان الاتحاد والأجهزة الفنية لجميع المنتخبات، ونضع يدنا في يد أندية اللعبة، خصوصا ممثلي اللعبة في بطولة أندية غرب آسيا، والهدف العام يتلخص في تحقيق إنجازات جديدة واستعاد ألق وحضور الطائرة الأردنية”.

وتابع: “لدينا مشاركات وفق أجندة الاتحادات العربية والقارية لجميع فئات المنتخبات الوطنية، وانطلقنا في تدريبات المنتخبات الوطنية للجنسين، وفق متابعة واهتمام مجلس إدارة الاتحاد، وتأتي بطولة سيدات غرب آسيا في مقدمة مشاركاتنا الخارجية، ونبحث عن دفع عجلة التحضيرات، لتحقيق إنجاز جديد للعبة، يزيد على فضية منتخب السيدات في بطولة غرب آسيا، ويكون دافع لمنتخبات الذكور، وممثلينا الوحدات وشباب الحسين في أندية غرب آسيا، لتحقيق المزيد من الحضور والإنجازات في الاستحقاقات المقبلة”.

على صعيد متصل، قال المدرب توفيق في رده على استفسارات “الغد”: “قام الجهاز الفني بإشراف الأرجنتيني ماتياس دي فولفيو، بتسمية اللاعبات لهذه البطولة، وتركزت الاختيارات على أميز اللاعبات المؤهلات للمنافسات الشاطئية، ويملكن الخبرة فيها، إضافة إلى التفاهم والانسجام على أرض الملعب، وكلنا ثقة بجميع اللاعبات اللواتي سنخوض من خلالهن المنافسات بفريقين، على تقديم أفضل المستويات وتحقيق نتائج لاففتة وإنجاز جديد للعبة”.

وعن المعسكر المزعم إقامته في العقبة خلال الفترة المقبلة، أجاب توفيق : “اتفقنا في الجهاز الفني على إقامة معسكر تحضيري لهذه البطولة في مدينة العقبة، خلال الفترة من 9 إلى 11 من الشهر الحالي، تبعا لأجواء المدينة وارتفاع درجة حرارتها في ظل الظروف الجوية السائدة، وسنكثف التحضيرات في هذا المعسكر وخوض تدريبات صباحية ومسائية، تهدف إلى التأكيد على الجانب البدني، ورفع الجاهزية الذهنية والفنية، استعدادا لمقارعة منتخبات غرب آسيا التي تملك الجاهزية والخبرة في المنافسات الشاطئية”.

من جهة أخرى، اعتمد مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة في جلسته أيضا، الشعار الرسمي لبطولة أندية غرب آسيا، والتي يستضيفها اتحاد اللعبة خلال الفترة من 8 إلى 18 آذار (مارس) المقبل في عمان، بمشاركة أندية الوحدات وشباب الحسين، وغاز الجنوب (العراق)، دار كليب (البحرين)، النبي إلياس (فلسطين)، الميناء عدن (اليمن)، عُمان (سلطنة عمان)، الريان والشرطة (قطر).

وما يزيد على أهمية بطولة الأندية القارية الأولى للرجال، ويرفع مؤشر الندية والتنافس بين الفرق المشاركة، ما أقره الاتحاد القاري وفق ما انفردت به “الغد” في وقت سابق، باعتبار البطولة مؤهلة للفرق صاحبة المراكز الخمسة الأولى فيها إلى بطولة آسيا للأندية الأبطال”.