“الطائرة” يصدر جداول الكأس ودوري السيدات والناشئين

عمان – الغد – أصدر اتحاد الكرة الطائرة، جداول مباريات بطولة كأس الأميرة آية بنت الفيصل، التي تشارك فيها 5 فرق هي: دي لاسال والمقاولون والنصر والقدس ووقاص، ودوري السيدات الذي يقام على نظام الدوري الكامل (ذهاب وإياب)، ويغيب عن الدوري فريق التعاون بطل الموسم الماضي، ودوري الأشبال (مراكز الواعدين)، وتاليا مواعيد مباريات البطولات:

كأس الأميرة آية: وتقام مبارياتها كافة في صالة قصر الرياضة؛ حيث يلتقي القدس مع وقاص عند الساعة الخامسة من مساء الخميس 15 الشهر الحالي، والفائز منهما يلتقي المقاولون عند السابعة من مساء يوم الأحد 18 الحالي، ويلتقي دي لاسال مع النصر عند الساعة الخامسة من مساء 18 الحالي، والفائز منهما يلتقي الفائز من لقاء النصر مع دي لاسال في المشهد النهائي المُقرر عند الساعة السادسة من مساء يوم الخميس 22 الحالي.

بطولة الدوري النسوي: يلتقي عند الخامسة من مساء يوم الخميس 29 الحالي: دي لاسال مع القدس في قاعة الأمير محمد، وقاص مع النصر بقصر الرياضة، ويلتقي عند الخامسة مساء الأحد الأول من الشهر المقبل، المقاولون مع القدس في قصر الرياضة، ودي لاسال مع وقاص عند الساعة السابعة مساء.

ويلتقي عند الساعة الخامسة من مساء الخميس 5 الشهر المقبل: المقاولون مع النصر بقصر الرياضة، والقدس مع وقاص بقاعة الحسن، ويلتقي يوم الأحد 8 الشهر المقبل بقصر الرياضة، المقاولون مع وقاص عند الخامسة مساء، والنصر مع دي لاسال عند الساعة السابعة مساء.

وتُختتم مرحلة الذهاب يوم الخميس 12 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل بلقاءين يُقامان بقصر الرياضة يجمعان: النصر مع القدس عند الخامسة مساء، والمقاولون مع دي لاسال عند السابعة مساء.

وتبدأ مرحلة الإياب من المسابقة يوم 15 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وتختتم يوم الأحد 29 من الشهر ذاته.

ويلتقي عند الساعة الخامسة من مساء الخميس 5 الشهر المقبل: المقاولون مع النصر بقصر الرياضة، والقدس مع وقاص بقاعة الحسن، ويلتقي يوم الأحد 8 الشهر المقبل بقصر الرياضة، المقاولون مع وقاص عند الخامسة مساء، والنصر مع دي لاسال عند الساعة السابعة مساء. وتُختتم مرحلة الذهاب يوم الخميس 12 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل بلقاءين يُقامان بقصر الرياضة يجمعان: النصر مع القدس عند الخامسة مساء، والمقاولون مع دي لاسال عند السابعة مساء. وتبدأ مرحلة الإياب من المسابقة يوم 15 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وتختتم يوم الأحد 29 من الشهر ذاته. بطولة الأشبال (مراكز الواعدين): تبدأ يوم الجمعة 16 الحالي، وتشارك فيها 10 فرق تم تقسيمها الى مجموعتين؛ المجموعة الأولى وتضم: شباب الحسين والوحدات والبقعة ومليح ودير علا، بينما تضم المجموعة الثانية فرق: وادي موسى والعودة والكرمل وعيرا وصما، بحيث تلعب كل مجموعة فيما بينها، ويصعد أول وثاني كل مجموعة للدور النهائي للعب على اللقب، بينما تصعد بقية الفرق حسب ترتيبها للعب على بقية المراكز.

الجوائز المالية

وكانت اللجنة المؤقتة لاتحاد اللعبة، قد قررت تقديم الدعم المالي للأندية، بحيث يحصل كل فريق مُشارك في الدوري على 1000 دينار، بدلاً من 500 دينار، عدا عن الجوائز المالية التي تم زيادة قيمتها لتُصبح: 3500 دينار للبطل، 2500 دينار لوصيف البطل، و1500 دينار لصاحب المركز الثالث، بينما يحصل كل فريق مُشارك في بطولة كأس الأميرة آية على 500 دينار، فيما يحصل البطل على 2000 دينار، والوصيف على 1000 دينار.