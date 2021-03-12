“الطائرة” يعدل مواعيد بطولتي الشباب والشابات

خالد المنيزل

عمان – اصدرت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، الجدول المعدل لمباريات دوري الشابات مواليد 2002-2003، الذي ينطلق يوم 16 آذار (مارس) الحالي، وكذلك جدول مباريات دوري الشباب الذي ينطلق يوم غد الأحد، بمشاركة 9 فرق وهي أندية الدرجة الممتازة، بعد اعتذار فريق نادي وادي موسى عن عدم المشاركة.

وجاء تعديل مواعيد البطولتين بسبب زيادة ساعات الحظر، وتم تقديم كافة مباريات البطولتين بحيث تقام كافة المباريات عند الساعة الثانية بعد الظهر، في كافة الصالات من أجل منح الفرق والكوادر التحكيمية والتدريبية والإدارية العودة إلى منازلهم قبل بدء الحظر.

وتنطلق بطولة الشابات بحسب الجدول المعدل والمعتمد من لجنة المسابقات يوم الثلاثاء 16 الحالي، بمشاركة خمسة فرق هي: النصر حامل لقب النسخة الماضية، دي لاسال، التعاون، ديرعلا، والبتراء، وتقام البطولة وفق نظام الدوري من مرحلة واحدة، وقال نائب رئيس اللجنة المؤقتة والناطق الإعلامي العميد جهاد قطيشات “إن ثبات مواعيد إقامة مباريات البطولتين مرتبط بالحالة الوبائية السائدة لفيروس كورونا”.

دوري الشباب

تنطلق بطولة الشباب اعتبارا من يوم غد الأحد، بمشاركة الأندية التسعة الممتازة، حيث وزعت على مجموعتين، ضمت الأولى فرق شباب الحسين حامل لقب النسخة الماضية، الوحدات، مليح، والمشوار، وضمت المجموعة الثانية فرق البقعة والكرمل وعيرا والعودة والمشارع.

وتقام المرحلة الأولى من البطولة وفق نظام الدوري من مرحلة واحدة، ليصعد أول وثاني كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي الذي تقام مبارياته بنظام الدوري من مرحلة واحدة ، وتاليا مواعيد مباريات البطولتين:

مباريات المجموعة الثانية

وضمن مباريات المجموعة الثانية، تقام يوم غد الأحد مباراتان بنفس التوقيت عند الساعة الثانية مساء، حيث يلعب المشارع مع الكرمل بقاعة مدينة الحسن بإربد، وعيرا مع العودة بقاعة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب.

– الأربعاء 17 الحالي، يلعب البقعة مع العودة في صالة الأمير محمد بالزرقاء الساعة الثانية مساء، وبنفس التوقيت يلعب المشارع وعيرا في صالة الحسن بإربد.

– السبت 20 الحالي، يلعب الكرمل مع عيرا الساعة الثانية في صالة قصر الرياضة.

– الأحد 21 الحالي، يلعب البقعة مع المشارع الساعة الثانية في صالة قصر الرياضة.

– الأربعاء 24 الحالي: يلعب العودة مع المشارعة الساعة الثانية في صالة الحسن بإربد.

– الخميس 25 الحالي، يلعب الكرمل مع البقعة الساعة الثانية مساء في صالة الحسن بإربد.

– الأحد 28 الحالي، يلعب عيرا مع البقعة الساعة الثانية مساء في صالة قصر الرياضة، والعودة مع الكرمل بنفس التوقيت في صالة الأمير محمد بالزرقاء.

مباريات المجموعة الأولى

ويلتقي في مباراتي الجولة الأولى لفرق المجموعة الأولى، يوم الاثنين المقبل في صالة قصر الرياضة شباب الحسين مع مليح عند الساعة الثانية مساء، ويلتقي يوم الخميس 18 الحالي الوحدات مع المشوار عند الساعة الثانية مساء في صالة قصر الرياضة.

– السبت 20 الحالي، يلعب مليح مع الوحدات الساعة الثانية في صالة الأمير هاشم بمادبا.

– الأحد 21 الحالي، يلعب شباب الحسين مع المشوار في صالة الأمير هاشم بمادبا.

– الثلاثاء 23 الحالي، يلعب مليح مع المشوار في صالة الأمير هاشم بمادبا، ويلعب الوحدات وشباب الحسين بنفس التوقيت في صالة قصر الرياضة.

مباريات الشابات

الجولة الأولى، يلتقي عند الساعة الثانية من مساء يوم الثلاثاء 16 الحالي، النصر مع البتراء بقاعة مدينة الأمير محمد بالزرقاء، ودي لاسال مع التعاون بقاعة قصر الرياضة

الجولة الثانية، يلتقي عند الساعة الثانية من مساء يوم الاثنين 22 الحالي، ديرعلا مع النصر بقاعة قصر الرياضة، والتعاون مع البتراء بقاعة مدينة الأمير محمد بالزرقاء.

الجولة الثالثة، تقام يوم الخميس 25 الحالي بقاعة قصر الرياضة يلتقي دي لاسال والبترا عند الساعة الثانية مساء، بينما يلعب دير علا مع التعاون يوم السبت 27 الحالي الساعة الثانية في قاعة قصر الرياضة.

الجولة الرابعة، تقام يوم الاثنين 29 الحالي بقاعة قصر الرياضة، حيث يلتقي النصر مع التعاون عند الساعة الثانية مساء، بينما يلعب يوم الثلاثاء 30 الحالي عند الساعة الثانية مساء دير علا مع دي لاسال بقاعة قصر الرياضة.

الجولة الخامسة، تقام يوم الخميس الأول من نيسان (ابريل) المقبل، حيث يلتقي دير علا مع البتراء عند الساعة الثانية بقاعة قصر الرياضة، بينما يلعب يوم الأحد الرابع من نيسان عند الساعة الثانية مساء النصر مع دي لاسال في قاعة قصر الرياضة.