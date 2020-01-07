“الطائرة” يفتح باب قيد اللاعبين.. ووادي موسى يشارك عربيا

عمان – الغد – سمت اللجنة المؤقتة للكرة الطائرة، أشرف الرفاعي رئيسا للجنة التسويق، وينتظر ان يتقدم بأسماء بقية اعضاء اللجنة الى اتحاد اللعبة، في الجلسة التي تعقد عند الساعة الخامسة من مساء اليوم بمقر الاتحاد في صالة الأميرة سمية بنت الحسن.

وذكر نائب رئيس الاتحاد العميد جهاد قطيشات، ان اللجنة المؤقتة تبحث عن إيجاد مصادر تمويل جديدة، تنعكس ايجابيا على نشاطات اللعبة وعلى الأندية المشاركة في كافة المنافسات الرسمية.

واوضح أنه سيتم خلال الاجتماع اعتماد كافة بطولات الاتحاد الرسمية ومواعيدها وتعليماتها، بعد ان استكملت من قبل لجنة المسابقات التي اجتمعت برئاسة رئيس اللجنة ذياب الشطرات وانهت كافة الأمور المتعلقة في البطولات.

إلى ذلك، حددت اللجنة المؤقتة اللعبة فترة قيد اللاعبين، لتبدأ من الأول من كانون الثاني (يناير) الحالي وتنتهي يوم 31 من نفس الشهر، لكافة الأندية في مختلف الدرجات والأندية النسوية.

وأكد قطيشات ان فريق وادي موسى (بطل الدوري) أرسل موافقته على المشاركة في بطولة الأندية العربية للرجال بالكرة الطائرة، التي ستقام في مصر خلال شباط (فبراير) المقبل، بينما اعتذر فريق الكرمل “وصيف بطل الدوري” عن عدم المشاركة فيها.

وأضاف العميد قطيشات ان اللجنة المؤقتة لاتحاد اللعبة، ناقشت الأسبوع الماضي خطة الاتحاد بشكل كامل وارسلتها للجنة الاولمبية، والتي تضمنت العديد من النشطات والبطولات وأبرزها: تحديد موعد انطلاق دوري أندية الدرجة الممتازة خلال الأسبوع الأخير من حزيران (يونيو) المقبل وينتهي خلال الأسبوع الأول من تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، وتشارك فيه 8 أندية هي: وادي موسى، الكرمل، شباب الحسين، الوحدات، العودة، عيرا، والصاعدان من الدرجة الأولى البقعة والمشارع.

وتنطلق البطولة التصنيفية للدرجتين الأولى والثانية، خلال الأسبوع الثاني من شباط (فبراير) المقبل، وتنتهي خلال الأسبوع الأول من آذار(مارس) المقبل.

وتنطلق بطولة كأس الأميرة آية للسيدات، خلال الأسبوع الرابع من نيسان (ابريل) المقبل، وتُقام بطريقة خروج المغلوب.

وينطلق دوري السيدات خلال الأسبوع الأول من آذار (مارس)، وينتهي خلال الأسبوع الثاني من نيسان (ابريل)، ويُقام بطريقة الدوري “ذهابا وايابا” بمشاركة ستة فرق هي: التعاون، دي لاسال، المقاولون، النصر، القدس، ووقاص.

وتقام بطولة كأس الأردن للرجال خلال الأسبوع الثالث من شهر رمضان المبارك، بطريقة خروج المغلوب وهي مخصصة لفرق الدرجة الممتازة.

ويقام لقاء كأس الكؤوس للرجال خلال الأسبوع الاخير من حزيران (يونيو)، ويجمع فريق وادي موسى بطل الدوري مع نظيره شباب الحسين بطل كأس الأردن، كما تقام البطولات الخاصة بالشباب والناشئين، والمشاركات الخارجية.