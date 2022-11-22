“الطائرة” يوقع اتفاقية تعاون وشراكة مع نظيره السوري

عمان-الغد- وقع اتحاد كرة الطائرة اتفاقية تعاون وشراكة مع نظيره الاتحاد العربي السوري، الاثنين، بحضور نائب رئيس الاتحاد جهاد قطيشات ورئيس الاتحاد السوري مهند أحمد، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحادين الشقيقين.

وتأتي هذه الإتفاقية، انطلاقا من تعزيز مبدأ التآخي والتآلف بين الاتحادين الشقيقين، وترسيخ العلاقات الأخوية والتاريخية بينهما، وتعزيز الروابط الأخوية بين العاملين في الاتحادين، ضمن مساعي الاتحادين لتطوير اللعبة في البلدين.

وتوصل الاتحادان إلى اتفاق يقضي بسريان بنود الاتفاقية بدءا من تاريخ توقيعها، لتشمل منظومة عمل اللعبة كافة من طائرة الصالات والشواطئ.