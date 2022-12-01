الطائر “أبو معلقة” يحل ضيفاً في العقبة خلال هجرته

أحمد الرواشدة- يحل الطائر المهاجر “أبو معلقة” ضيفا في مرسي طيور العقبة والذي يعد احد اهم مناطق استراحة الطيور المهاجرة في الاردن.

وحسب مدير المرصد المهندس فراس رحاحلة فان المرصد يتيح لما يفوق عن نصف مليون طائر سنوياً فرصة الحصول على استراحة تمكنها من متابعة هجرتها لتقوم بدورها في تحقيق التكامل للنظم البيئية في كوكب الأرض مما ينعكس أثره إيجاباً على صحة الإنسان و سلامته بشكل مباشر و غير مباشر.

وأشار رحاحلة انه وفي نطاق تنوع المنتجات السياحية والثقافية في الأردن والتي كان آخرها إدراج المنسف الأردني ضمن قائمة التراث العالمي، فإن الجمعية الملكية لحماية الطبيعة تقوم على إبراز أهمية خدمات النظم البيئية بكافة أشكالها وتستثمرها في مجالات التنمية المختلفة، إذ تعمل على استثمار هبوط الأنواع المختلفة من الطيور في مرصد طيور العقبة للاستراحة خلال هجرتها لترويج سياحة مراقبة الطيور والتي تعد أبرز أشكال السياحة البيئية في العالم.

وخلال جولة هذا اليوم في مرصد الطيور وبعد يوم من إعلان المنسف الأردني على قائمة التراث العالمي كان التواجد جميلاً لطيور “ابو معلقة” وأنواع أخرى تتلذذ باستراحة آمنة لها في البيئات المتوفرة في مرصد الطيور.