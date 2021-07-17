الطائي يصدر كتاب “نظرية السلطة المؤسسة”

عمان-الغد- صدر حديثا عن دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، رام الله، فلسطين، كتاب بعنوان “نظرية السلطة المؤسسة”، للدكتورعبدالقادر محمد الطائي.

يتناول الكتاب الذي جاء في عشرة فصول مفهوم السطلة وحتمية وجودها، والتأصيل النظري لمدصر السلطة وشرعيتها، والبنية المؤسسية للسلطة المؤسسة: الدولة، طرائق اسناد السلطة المؤسسة، معايير ادراك السلطة المؤسسة، وظائف السلطة المؤسسة، وتوزيع وظائف السلطة المؤسسة ومبدأ الفصل بين السلطات، وانظمة حكم السلطة المؤسسة، والطبيعة الدينية للسلطة المؤسسة الدولة الدينية، الطبيعة المدنية للسلطة المؤسسة الدولة المدنية.

يشير المؤلف في كلمة على غلاف الكتاب الى ان الدراسات والأعمال الفكرية القانونية والسياسية انشغلت بالنظريات التي تٌعالج أصل الدولة وكيفية نشأتها، وما أركانها وخصائصها، ما الوظائف التي تقوم بها الدولة وكيف يمكن تقسيمها؟ ما المذاهب الفكرية التي تقيد الدولة؟ ما شكل وطبيعة الدولة فيما إذا كانت دولة دينية أو دولة مدنية؟ وما عدا ذلك هناك العديد من العناوين التي تعطي انطباعا أن الدولة هي الأصل، ما يدفع إلى التساؤل: هل الدولة هي الكيان المؤسسي الذي تدور حوله هذه المسميات وتُجيب عن هذه التساؤلات؟ وإذا كان الأمر كذلك، ما حقيقة الدولة؟ ثم أين موقع السلطة فيها؟ وعندما نطلق مسمى الدولة، أنقصد بها الدولة بالمعنى المجرد، أم نقصد بذلك السلطة أو السلطة السياسية؟ هل تعّرف الدولة بدلالة السلطة، أم أن السلطة تعَّرف بدلالة الدولة؟ هل مسألة الحكم، أو شكل النظام السياسي وآلية عمله والمؤسسات المرتبطة به تعود للدولة، أم تعود للسلطة في الدولة؟