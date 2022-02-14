ارتفاع اسعار المشتقات النفطية عالميا

ارتفعت أسعار المشتقات النفطية عالمياً في الأسبوع الثاني من شهر شباط الحالي، مقارنة مع معدلات أسعارها في الاسبوع الاول بحسب بيانات اعلنتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الاثنين.

ووفقا للبيانات سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 901 دولار للطن، مقارنة مع معدل سعره في الاسبوع الاول الذي بلغ 883.9 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 1.9 بالمئة، كما سجل البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 923.4 دولار للطن، مقابل 912.3 دولار المسجل في الاسبوع الاول وبنسبة ارتفاع بلغت 1.2 بالمئة.

وارتفع سعر الديزل من 792.8 دولار للطن الى 812.5 دولار، وبنسبة ارتفاع بلغت 2.5 بالمئة، وارتفع سعر الكاز من 833.5 دولار للطن الى 843.4 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 1.2 بالمئة.

وانخفض سعر زيت الوقود من 503.5 دولار للطن الى 502.2 دولار للطن وبنسبة انخفاض بلغت 0.3 بالمئة.

بالمقابل ارتفع سعر الغاز البترولي المسال في شهر شباط إلى 776 دولارا للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر كانون الثاني الماضي، والذي بلغ 717.5 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 8.2 بالمئة.

وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي سعراً بلغ 97.1 دولار للبرميل مقابل 94.1 دولار المسجل في الاسبوع الاول.-(بترا)