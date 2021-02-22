“الطاقة”: أسعار المشتقات النفطية تواصل ارتفاعها عالمياً

عمان- الغد- واصلت أسعار المشتقات النفطية ارتفاعها عالمياً في الأسبوع الثالث من شهر شباط الحالي مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الثاني.

ووفق نشرة وزارة الطاقة الأسبوعية لأسعار النفط الخام برنت ومشتقاته حسب الأسواق المرجعية، فقد سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 576.7 دولار للطن مقارنة مع سعره في الأسبوع الثاني والذي بلغ 547.9 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 5.3%، كما ارتفع سعر البنزين أوكتان 95 من 563.6 دولار للطن إلى 592.7 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 5.2%، وارتفع سعر الديزل من 493.5 دولار للطن الى 513.3 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 4%، كما ارتفع سعر الكاز من 507.4 دولار للطن الى 526.6 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 3.8%.

من جانب آخر، ارتفع سعر زيت الوقود في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي الى 367.3 دولار للطن مقابل 356.9 دولار في الأسبوع الثاني وبنسبة ارتفاع بلغت 2.9%.

بالمقابل، استمر سعر الغاز البترولي المسال لشهر شباط عند 590 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر كانون الثاني الماضي والذي بلغ 535 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 10.3%.

وقد سجل خام برنت في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي معدل بلغ 64 دولار للبرميل مقابل 61 دولار المسجل في الأسبوع الثاني من شهر شباط الحالي.