“الطاقة”: ارتفاع أسعار البنزين عالمياً

عمان- الغد- قالت وزارة الطاقة إنّ أسعار الديزل والكاز سجلت استقرارا في الأسبوع الثاني من شهر تشرين الثاني مقارنة مع معدل أسعارها في الاسبوع الأول من الشهر ذاته.

وأوضحت في بيان أنّ سعر الديزل بلغ في الأسبوع الثاني 5ر569 دولار في حين كان في الأسبوع الأول 8ر569 دولار، بينما سجل الكاز سعرا مقداره 4ر601 دولار للطن مقارنة ب 2ر605 دولار في الأسبوع الأول منخفضا بنسبة 6ر0%”.

وأشارت إلى أنّ “أسعار البنزين بنوعيه سجلت ارتفاعا ملحوظاً، حيث ارتفع سعر البنزين أوكتان 90 من 9ر587 دولار للطن الى 3ر614 دولار وبنسبة ارتفاع 5ر4% في حين ارتفع سعر البنزين أوكتان 95 من 3ر635 دولار للطن الى 1ر666 دولار وبنسبة 8ر4%، كما استمر معدل سعر الغاز البترولي المسال عند سعر 9ر440 دولار للطن”.

وكان سعر خام برنت قد حقق ارتفاعا طفيفا في الأسبوع الثاني من هذا الشهر حيث وصل الى 5ر62 دولار للبرميل مقارنة مع 62 دولار في الأسبوع الأول من الشهر .