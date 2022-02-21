الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

ارتفعت أسعار المشتقات النفطية عالمياً في الأسبوع الثالث من شهر شباط الحالي مقارنة مع معدلات أسعارها في الاسبوع الثاني. حيث سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 920.6 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في الاسبوع الثاني والذي بلغ 901دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 2.2%.

ووفق وزارة الطاقة، فقد سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 946.8 دولار للطن مقابل 923.4 دولار المسجل في الاسبوع الثاني وبنسبة ارتفاع بلغت 2.5%، وارتفع سعر الديزل من 812.5 دولار للطن الى 819.8 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 0.9%، وارتفع سعر الكاز من 843.4 للطن الى 848 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 0.5%، كما ارتفع سعر زيت الوقود من 502.2 دولار للطن الى 514.4 دولار للطن وبنسبة ارتفاع بلغت 2.4%.

بالمقابل ارتفع سعر الغاز البترولي المسال في شهر شباط إلى 776 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر كانون ثاني الماضي والذي بلغ 717.5 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 8.2% .

وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي سعراً بلغ 98.6 دولار للبرميل مقابل 97.1 دولار المسجل في الاسبوع الثاني.