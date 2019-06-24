“الطاقة”: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية

عمان- الغد- قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية إن أسعار برنت وأسعار المشتقات النفطية شهدت ارتفاعا طفيفا على خلال الأسبوع الثالث من الشهر الحالي.

وأضافت الوزارة في النشرة الأسبوعية لأسعار النفط الخام برنت ومشتقاته حسب الأسواق المرجعية، أن سعر البنزين أوكتان 95 ارتفع من 6ر567 دولار للطن الى 7ر570 دولار وبنسبة 55ر0%، فيما ارتفع سعر البنزين أوكتان 90 من 9ر548 دولار للطن الى 9ر553 دولار وبنسبة 9ر0%.

كما ارتفع سعر الديزل بنسبة 9ر1% من 6ر548 دولار للطن الى 559 دولار وارتفع سعر الكاز من 1ر584 دولار للطن الى 7ر597 دولار وبنسبة 3ر2%.

من جانب آخر، استقر معدل سعر الغاز البترولي المسال لشهر حزيران الحالي عند 4ر422 دولار.

وكان سعر خام برنت قد حقق استقرارا في الأسبوع الثالث من هذا الشهر عند 63.8 دولار للبرميل الى مقارنة مع 4ر63 دولار للأسبوع الثاني وبنسبة ارتفاع بلغت 6ر0% .