“الطاقة”: ارتفاع ملحوظ في أسعار النفط عالمياً

عمان- الغد- سجلت أسعار النفط والمشتقات النفطية في الأسواق العالمية في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة مع أسعار الاسبوع الثاني من الشهر نفسه، وذلك بحسب ما اعلنته وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

وبحسب البيانات التي أعلنتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم، فقد ارتفع سعر البنزين أوكتان 95 من 1ر623 دولار للطن الى 2ر693 دولار وبنسبة ارتفاع 2ر11 بالمئة وارتفع سعر البنزين أوكتان 90 من 9ر581 دولار للطن الى 5ر634 دولار وبنسبة ارتفاع 9 بالمئة، في حين ارتفع سعر الكاز من 4ر614 دولار للطن في الاسبوع الثالث من الشهر الى 7ر655 دولار وبنسبة ارتفاع 7ر6 بالمئة، كما ارتفع سعر الديزل من 6ر578 دولار للطن الى 8ر607 وبنسبة ارتفاع 5 بالمئة.

من جانب آخر، استمر سعر الغاز البترولي المسال عند معدله في الاسبوع الثالث من شهر أيلول 5ر357 دولار.

وكان سعر خام برنت قد سجل خلال الاسبوع الثالث من هذا الشهر ارتفاعا وصل الى 4ر65 دولار للبرميل مقارنة مع سعره في الأسبوع الثاني 7ر62 دولار.