“الطاقة”: استقرار أسعار البنزين عالميا وارتفاع النفط والكاز والديزل

عمان- الغد- قالت وزارة الطاقة إن سعر البنزين أوكتان 90 سجل ارتفاعا طفيفا في الأسبوع الثاني من شهر كانون أول مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول من الشهر نفسه من 2ر599 دولار للطن الى 5ر600 دولار وبنسبة ارتفاع 2ر0%.

وأضافت الوزارة في النشرة الأسبوعية لأسعار النفط الخام برنت ومشتقاته حسب الأسواق المرجعية، أن سعر البنزين أوكتان 95 انخفض من 2ر637 دولار للطن الى 9ر634 دولار وبنسبة انخفاض 4ر0%، في المقابل سجلت اسعار الديزل والكاز في الأسواق العالمية ارتفاعا في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي، حيث ارتفع سعر الكاز من 1ر596 دولار للطن الى 7ر608 دولار وبنسبة ارتفاع 1ر2% فيما ارتفع سعر الديزل من 7ر571 دولار للطن الى 1ر580 دولار وبنسبة ارتفاع 5ر1%.

من جانب آخر، استمر معدل سعر الغاز البترولي المسال لشهر كانون ثاني الحالي عند 3ر451 استقرار أسعار البنزين عالمياً وارتفاع أسعار النفط والكاز والديزل دولار.

وكان سعر خام برنت قد سجل ارتفاعا في الأسبوع الثاني من هذا الشهر وصل الى 7ر66 دولار للبرميل مقارنة مع 1ر65 دولار المسجل في الأسبوع الأول من الشهر الحالي.