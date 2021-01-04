“الطاقة”: استمرار تطوير مواقع استكشاف النفط والغاز في 2021

رهام زيدان

عمان- تضمنت خطة وزارة الطاقة 2019 – 2021 الاستمرار في تطوير المناطق الاستكشافية للتنقيب عن النفط والغاز التقليدي وغير التقليدي ضمن البرامج التي أعدتها لتحقيق هدف تطوير مصادر الطاقة المحلية وزيادة مساهمتها في خليط الطاقة الكلي وخفض كلفتها على الاقتصاد الوطني.

ولهذه الغاية تضمنت الخطة زيادة كمية النفط المستخرجة من حقل حمزة النفطي إلى 2000 برميل يوميا من نحو 400 برميل وفقا لما ورد في الخطة، و10 براميل يوميا خلال العامين 2018 و2019.

كما تضمنت الخطة تطوير المناطق الاستكشافية للتنقيب عن النفط والغاز، على ان يتم الابقاء على عدد المناطق الاستكشافية المفتوحة للاستثمار في مجال النفط والغاز عند 4 كما كانت عليه في 2020، بينما كان عدد هذه الآبار 5 في 2019 و6 في 2018.

وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أعلنت في وقت سابق أن عمليات إعادة تأهيل حقل حمزة النفطي مستمرة؛ بهدف زيادة الطاقة الانتاجية لأربع آبار منتجة في الحقل، مشيرة إلى أن العام 2021 سيشهد حفر آبار جديدة لزيادة كميات الانتاج.

وحقل حمزة النفطي الذي يقع بين حدودي الأردن والسعودية، اكتشف العام 1984 بحفر 17 بئرا، منها 4 منتجة فقط، وبلغ الانتاج التراكمي للحقل ما يقارب مليون برميل، فيما يبلغ الانتاج الحالي نحو 10 براميل يوميا، ويعود تراجع إنتاجية الحقل النفطي لعدم القيام بأية عمليات صيانة له منذ 30 عاما.

إلى ذلك، وضمن خطط رفع القدرة الإنتاجية من الغاز، فإن نتائج تقييم البئر 53 في حقل الريشة الغازي أظهرت قدرة انتاجية مقدارها 8 ملايين قدم مكعبة يوميا.

وبحسب شركة البترول الوطنية فان هذه النتائج ترفع القدرة الإنتاجية للآبار العاملة في الحقل من 19 مليون قدم مكعبة حاليا الى نحو 27 مليونا من اجمالي الاستهلاك اليومي للمملكة البالغ حوالي 350 مليونا، مؤكدا أهمية هذه النتائج في رفد الاقتصاد الوطني بقيمة مضافة وتعزز مصادر المملكة من الطاقة.

وتتضمن الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة للأعوام 2020-2030 زيادة مساهمة مصادر الطاقة المحلية لتوليد الكهرباء لتصبح 5ر48 % العام 2030 مقارنة بـ15 % العام 2019.

وتعد البئر 53 أكبر بئر منتجة في حقل الريشة الغازي، حيث اثمرت عمليات الاستكشاف في العامين الماضيين عن انتاج نحو 10 ملايين قدم مكعبة من الغاز من البئرين 48 و49 بواقع 7 ملايين قدم مكعبة للأولى و3 ملايين للثانية، فيما بلغت إنتاجية باقي الآبار قبل هذا التاريخ وعددها 12 بئرا حوالي 9 ملايين قدم مكعبة.