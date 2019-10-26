“الطاقة”: الأردن ليس أغلى دولة بتعرفة الكهرباء

عمان- الغد- نفت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم السبت، أن يكون الأردن أغلى دولة في العالم بتعرفة الكهرباء، مشيرة إلى أن التعرفة لـ87 % من المستهلكين مدعومة.

وقالت الوزارة في توضيح نشرته منصة “حقك تعرف” الحكومية، إن 99 % من المستهلكين في الأردن يستهلكون أقل من 999 كيلو وات في الساعة، وسعر هذه الشريحة (الأعلى) يبلغ 18.8 قرشا أي (27.5 سنت) ومعدل من يستهلكها لا يتجاوز 1 %.

وجاء توضيح الوزارة ردا على إشاعة تقول إن الأردن أغلى دولة بالعالم في تعرفة الكهرباء؛ حيث يبلغ سعر الكيلو واط/ ساعة للشريحة التي تتجاوز 999 ك ط/س26.5 قرشا (40 سنتا اميركيا)، في حين تبلغ التعرفة في إيطاليا 15 قرشا (21 سنتا)، وفي ألمانيا 19 سنتا وفي انجلترا 15.5 سنتا.

وأشارت إلى أن سعر أول شريحة (من 1- 160 كيلو واط في الساعة)، 3.3 قرشا، أي 4.7 سنت، وسعر الشريحة الثانية (من 161 إلى 300)، أي 10 سنتات، فيما الشريحة الثالثة (من 301 إلى 500) تعرفتها 8.6 قرش، أي 12 سنتا.