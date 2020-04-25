“الطاقة الدولية”: ضعوا الطاقة المتجددة في قلب خطط التحفيز

لندن- قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول يوم الجمعة إنه يتعين على الحكومات وضع الطاقة المتجددة في قلب حزم الإنقاذ الاقتصادي التي أُطلقت استجابة لتفشي فيروس كورونا، وذلك لتفادي عودة انبعاثات الكربون للزيادة.

وبعد المشاركة في استضافة اجتماع وزاري عالمي عبر الإنترنت مع الدنمرك، قال بيرول ”وضع الطاقة النظيفة في قلب خطط التحفيز إستراتيجية ممتازة لإعادة تنشيط الاقتصادات مع بناء مستقبل للطاقة أكثر أمنا واستدامة.“

وقال بيرول في بيان ”من الضروري تفادي تكرار أخطاء الماضي. رغم انخفاض الانبعاثات نتيجة لأزمة 2008 المالية العالمية، فقد عادت للزيادة بشكل حاد في وقت قصير. يجب أن نتعلم من تلك التجربة.“

كان بيرول قد شارك وزير المناخ الدنمركي دان يورجنسن في وقت سابق في رئاسة اجتماع أجري عبر الإنترنت لمناقشة الطرق التي يمكن للحكومات اتباعها لتسريع الانتقال إلى مستقبل منخفض الكربون مع خلق وظائف وإنعاش الاقتصادات.

وقال يورجنسن لرويترز ”جميع الدول التي شاركت والمؤسسات التي شاركت اتفقت على أننا بحاجة إلى فعل هذا بالطريقة الصحيحة.. نحتاج أنرى هذا كفرصة لعمل استثمارات غير ملوثة للبيئة.“

وكان من بين المشاركين فرانس تيمرمانز مفوض الاتحاد الأوروبي للمناخ ووزير الطاقة الهندي ر.ك سينغ ووزراء من دول مثل فرنسا وألمانيا والسويد بريطانيا ونيوزيلندا وإندونيسيا. كما شارك ممثلون من أستراليا ودول أخرى.-(رويترز)