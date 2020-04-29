الطاقة المتجددة فرصة لحماية العالم من الأوبئة والتهديدات المستقبلية

فرح عطيات

عمان ـ أظهر تقرير أممي ان “الاستجابة في الأردن والعالم لإبطاء انتشار جائحة كورونا، وصدور أبحاث عدة لدراستها، أثبتت أن لديها القدرة على خلق عالم صحي، ومرن، ومزدهر وعادل، وخالي من الكربون، بعد انتهاء الأزمة”.

وفي التقرير، الصادر عن برنامج الامم المتحدة للبيئة اليوم، فإن “توفير فرص العمل هي المفتاح الرئيسي في التخطيط لنمو اقتصادي منخفض الكربون”.

وأشار التقرير، الذي حمل عنوان “تحويل أنظمة الطاقة يعد الفوز للكوكب والأرض بعد كوفيد-١٩”، الى أن “الاعتماد الواسع النطاق لتقنيات الطاقة المتجددة تخلق فرص عمل في سلسلة التوريد.

فقد أشارت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة الى أن تعزيز التحول في الطاقة المتجددة يشكل فرصة لتحقيق الأهداف المناخية الدولية، مع تعزيز النمو الاقتصادي، وخلق الملايين من الوظائف وتحسين رفاهية الإنسان.

ويقول خبير الطاقة والمناخ في برنامج الأمم المتحدة للبيئة مارك رادكا أن “حزم التحفيز المالي لما بعد كوفيد-١٩ توفر فرصة لبدء الانتعاش التحويلي والأخضر من خلال خلق وظائف خضراء”.

وجدت دراسة للوكالة الدولية بعنون “الطاقة المتجددة والوظائف – المراجعة السنوية لعام ٢٠١٩”، أن “تحويل أنظمة لطاقة يمكن أن يعزز مكاسب الناتج المحلي الإجمالي العالمي التراكمي فوق خطوط العمل المعتادة بمقدار ٩٨ تريليون دولار أمريكي من الآن وحتى عام ٢٠٥٠”.

وسيؤدي ذلك الأمر تقريبًا إلى مضاعفة وظائف الطاقة المتجددة أربع مرات وصولا الى ٤٢ مليون، وتوسيع أعداد العمالة في كفاءة الطاقة إلى ٢١ مليون، وتوظيف ١٥ مليون أخرون في الانظمة المرنة.

وبين تقرير، البرنامج السابق، والذي نشر باللغة الإنجليزية، أن “الطاقة الشمسية الكهروضوئية ظلت كأكبر جهة توظيف بين تكنولوجيات الطاقة المتجددة في عام ٢٠١٨، وهو ما يمثل ثلث تدفق العمل في هذا القطاع.

وأما الوظائف في مجال طاقة الرياح فإنها قدرت بـ ١.٢ مليون وظيفة، في وقت تمتلك فيه الطاقة الكهرومائية أكبر قدرة مركبة من جميع مصادر الطاقة المتجددة، ولكنها الآن تتوسع ببطء، اذ يعمل في القطاع ٢.١ مليون شخص مباشرة، وثلاثة أرباعهم يعملون في العمليات والصيانة.

وبحسب التقرير ذاته “تشكل عدة عوامل كيف وأين يتم توليد العمالة على طول سلسلة الإمداد بالطاقة المتجددة، وتشمل هذه السياسات الحكومية، وتنويع سلاسل التوريد، وأنماط التجارة المتبعة، وإعادة تنظيم الصناعة واتجاهات الدمج، وبصرف النظر عن هذه العوامل، تزداد أهمية إنتاجية العمل بمرور الوقت”.

على الرغم من “أهمية تسليط الضوء على كمية الوظائف التي تم إنشاؤها في الطاقة المتجددة، فإن جودة العمل هي جانب بالغ الأهمية، فيجب أيضًا أن يكون التوظيف شاملاً، وأن يوفر الفرص للأشخاص ذوي المواهب والمهارات المختلفة، ويضمن عدم استبعاد أي مجموعة سكانية، مثل النساء، بشكل ممنهج.

يتطلب التحول العالمي إلى مصادر الطاقة المتجددة مجموعة متزايدة من المهارات الفنية والتجارية، والإدارية، والاقتصادية، والقانونية، من بين أمور أخرى، وبالتالي فإن توسيع مجموعة المواهب سبب عملي لتعزيز مشاركة المرأة في الطاقة المتجددة، وفق ما ورد في التقرير ذاته.

وخلص التقرير إلى أنه “وبسبب البعد متعدد التخصصات، فإن مجال الطاقة المتجددة يستهوي النساء بطرق لا تفعلها صناعة الوقود الأحفوري، والذين تصل نسبهن حاليا ٣٢٪، من القوى العاملة في القطاع المتجدد/ وهو أعلى بكثير من المتوسط البالغ ٢٢٪، المبلغ عنه في صناعة والغاز العالمي.

يعمل التغلب على الفجوات بين الجنسين في امكانية الوصول إلى الكهرباء، على دفع العديد من أهداف التنمية المستدامة بشكل تقدمي، كما أن الحصول على طاقة نظيفة وبأسعار معقولة ومتجددة يقلل أيضًا من العوائق التي تحول دون عمل المرأة في السوق.

يقول خبير تغير المناخ في برنامج الأمم المتحدة للبيئة نيكلاس هاجلبيرج، في تصريحات وارد له في التقرير، أن “توفر الطاقة المتجددة فرصة لإعادة البناء بشكل أفضل، وخلق وظائف خضراء، وتسهيل الانتقال إلى اقتصادات محايدة للكربون، وحماية أنفسنا من التهديدات العالمية المستقبلية ، بما في ذلك الأوبئة، فالإنسانية تعتمد على العمل الآن من أجل مستقبل مرن ومستدام”.

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