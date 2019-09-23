“الطاقة” تزود 26 ألف منزل بسخانات شمسية مدعومة

عمان- قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، إن 26 ألف منزل في محافظات المملكة تم تزويدها بسخانات شمسية من خلال صندوق الطاقة المتجددة مدعومة بنسبة 100 بالمئة للأسر المستفيدة من منازل المكرمة الملكية و50 بالمئة لباقي المستفيدين.

ويحقق المشروع للمستفيد وفق وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي وفرا في فاتورة الكهرباء يتراوح ما بين 7 الى 15 دينارا شهريا، ويسهم ايضا بتوفير حوالي 5ر29 جيجا واط.ساعة/ كهرباء سنويا، تقدر قيمتها بنحو 15ر2 مليون دينار سنويا.

وذكرت الوزيرة في تصريح صحفي اليوم ان المشروع يعمل على تخفيض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون بمقدار 18900 طن سنويا، ما يسهم في تحقيق التزامات ومساهمات الأردن في تخفيض انبعاثات الكربون وقضايا التغير المناخي.

وقالت ان صندوق الطاقة المتجددة وفي اطار الاستراتيجية الوطنية لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة، صمم برنامجا لدعم القطاع المنزلي المدعوم بأسعار الكهرباء تم من خلاله تمويل ثلاثة برامج رئيسية لتخفيض استهلاك الطاقة الكهربائية في المنازل وهي،:تركيب أنظمة السخانات الشمسية، وتركيب أنظمة الخلايا الكهروضوئية، واستبدال وحدات الإنارة الموفرة للطاقة(ليد).

وضمن برنامج تركيب أنظمة السخانات الشمسية للمنازل، صمم الصندوق ونفذ ثلاثة مشروعات على ثلاث مراحل بهدف زيادة نسبة انتشار هذه السخانات، نظرا لجدواها الاقتصادية.

واوضحت زواتي، ان الصندوق انهى المرحلة الأولى من تركيب أنظمة السخانات الشمسية للمنازل بواقع 3513 سخاناً شمسياً، بمنحة كاملة من الصندوق بالتعاون مع مؤسسة نهر الأردن عن طريق نافذة القروض الدوَّارة المقدمة لجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني كنافذة تمويلية مناسبة للمشروع، مبينة انه تم تنفيذ المرحلة الأولى في محافظات المملكة عام 2015 ، بميزانية تبلغ 5ر1 مليون دينار.

وعن المرحلة الثانية من المشروع قالت، انه من المقرر ان ينهي الصندوق هذه المرحلة بنهاية عام 2019، بواقع 20 الف سخان شمسي في مختلف محافظات المملكة بدعم 50 بالمئة من الصندوق، بكلفة اجمالية تبلغ 10 ملايين دينار، ساهم الصندوق بمبلغ 5 ملايين دينار منها.

وفيما يتعلق بالمرحلة الثالثة المخصصة للأسر المستفيدة من منازل المكرمة الملكية، قالت الوزيرة ان 2262 اسرة عفيفة استفادت من مشروع تركيب أنظمة السخانات الشمسية من أصل 2448 اسرة تشملها هذه المرحلة المدعومة بالكامل من الصندوق والتي انطلقت بداية عام 2019 وتستمر حتى الربع الثالث منه، بميزانية مجموعها ما يقارب مليون دينار.

وافادت، بان برنامج السخانات الشمسية للمنازل هو منحة جزئية مقدمة من صندوق الطاقة المتجددة بتكلفة كلية للبرنامج تبلغ 6ر12 مليون دينار، ساهم صندوق الطاقة بما يقارب 6ر7 مليون دينار منها، بينما يتحمل المستفيد ما تبقى من تكلفة النظام.

واشادت الوزيرة، بالجهات المانحة للمشروع الذي يستمر حتى نهاية عام 2020 وينفذ بالتعاون مع عدد من النوافذ التمويلية من خلال 190 جمعية محلية مُوَزَّعة على جميع محافظات المملكة، و8 مؤسسات مجتمع مدني بفروعها، مثل العسكريين، والمتقاعدين، والنقابات المهنية، والغرف الصناعية والتجارية، وتقدِّم هذه المؤسسات والجمعيات خدمات طلب ومتابعة تركيب أنظمة السخانات الشمسية، والتعامل مع المواطنين مقابل رسوم بدل خدمات عند تقديم طلب الخدمة. (بترا)