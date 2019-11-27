“الطاقة النيابية” تطالب الحكومة بتخفيض أسعار الكهرباء

عمان- الغد- طالبت لجنة الطاقة والثروة المعدنية الحكومة عدم المساس بأسعار الكهرباء ولكافة الشرائح تحت اية ذريعة نظرا للأعباء الملقاة على كاهل المواطنين وكذلك على قطاع الخدمات والصناعة.

وقالت اللجنة في بيان أصدرته اليوم الأربعاء على لسان رئيسها النائب المحامي حسين القيسي، إن قرارها بهذا الشأن جاء بعد تداول العديد من وسائل الاعلام مؤخرا لموضوع رفع أسعار الكهرباء ما يعد امرا مرفوضا من قبلها.

ودعت اللجنة الحكومة الى العمل على تخفيض أسعار الكهرباء ولكافة الشرائح في ضوء انتاج كميات من الكهرباء تعادل ضعف الحاجة الفعلية للمملكة، فضلا عن دخول مشاريع الطاقة المتجددة الى الشبكة الوطنية الامر الذي يستوجب وفقها انعكاس الكلف المنخفضة لهذه الطاقة على كافة الشرائح.