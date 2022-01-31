الطاقة النيابية توصي بتحويل ملف انقطاع الكهرباء للقضاء

جهاد المنسي – أوصت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، اليوم الاثنين، بتحويل ملف انقطاع الكهرباء خلال المنخفض الجوي الأخير للقضاء.

وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة إن انقطاعات الكهرباء التي حدثت أثناء المنخفض الأخير غير مقبولة.

وأشار الخرابشة خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم، إلى أن الحكومة قررت تكليف لجنة متخصصة فنية محايدة لبحث الانقطاعات وأسبابها.

وشدد على أن هناك إجراءات ستُتخذ بحق المقصر ضمن أحكام القوانين.

وأضاف الخرابشة أنه سيتم إلزام شركة الكهرباء بتحديث بنيتها التحتية لأنها تدير مرفقا عاما.

وأكد أن كمية الثلوج التي هطلت ألحقت أضرارا بشبكة الكهرباء في محافظتي عمان والبلقاء، كما أن هناك أعطالا كبيرة.