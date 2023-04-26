الطاقة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا

انخفضت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية في الأسبوع الثالث من شهر نيسان الحالي، مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الثاني، بحسب بيانات أعلنتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم.

ووفقا للبيانات، بلغ سعر البنزين أوكتان 90 في الأسبوع الثالث من نيسان 800.9 دولار للطن، مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثاني والذي بلغ 855.5 دولار، بنسبة انخفاض بلغت 6.4 بالمئة.

كما بلغ سعر البنزين أوكتان 95، 844.8 دولار للطن، مقابل 889.2 دولار للطن، المسجل في الأسبوع الثاني، بنسبة انخفاض بلغت 5 بالمئة.

كما انخفض سعر السولار من 696 دولارا للطن إلى 663.9 دولار للطن، بنسبة انخفاض بلغت 4.6 بالمئة، كما انخفض سعر الكاز من 751.2 دولار للطن إلى 731.8 دولار للطن، بنسبة انخفاض بلغت 2.6 بالمئة.

وانخفض سعر زيت الوقود من 477.6 دولار للطن إلى 462.2 دولار للطن وبنسبة بلغت 3.2 بالمئة، في حين انخفض سعر الغاز البترولي المسال في نيسان الحالي الى 547.5 دولار للطن، مقارنة مع السعر المسجل في آذار الماضي والذي بلغ 735.5 دولار للطن، بنسبة انخفاض بلغت 25.5 بالمئة.

وانخفض سعر خام برنت في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي ليصبح 85.1 دولار للبرميل مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثاني والذي بلغ 87.5 دولار، بنسبة انخفاض بلغت 2.8 بالمئة.-(بترا)