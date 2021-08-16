“الطاقة”: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا

عمان – الغد- انخفضت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الثاني من شهر آب الحالي مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الأول.

وبحسب بيانات، أعلنتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية أمس، سجل البنزين (أوكتان 90) سعرا بلغ 680.5 دولارا للطن مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول الذي بلغ 693.4 دولارا بنسبة انخفاض بلغت 1.9 بالمائة، كما سجل سعر البنزين (أوكتان 95) سعراً بلغ 704.2 دولارا للطن مقابل 715.5 دولارا المسجل في الأسبوع الأول بنسبة انخفاض بلغت 1.6 بالمائة.

كما انخفض سعر الديزل من 579.6 دولار للطن إلى 565.6 دولار بنسبة 2.4 بالمائة، وانخفض سعر الكاز من 604.8 دولار للطن إلى 590 دولار بنسبة 2.4 بالمائة، وانخفض سعر زيت الوقود من 408.1 دولار للطن إلى 397.8 دولار للطن بنسبة 2.5 بالمائة.