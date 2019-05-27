“الطاقة”: انخفاض أسعار المشتقات النفطية

عمان- الغد- سجلت أسعار المشتقات النفطية انخفاضا خلال الأسبوع الرابع من شهر أيار الحالي، مقارنة مع أسعارها في الأسبوع الثالث من الشهر نفسه، بحسب بيانات أعلنتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الاثنين.

وانخفض سعر البنزين أوكتان 95 من 8ر668 دولار للطن الى 5ر658 دولار بنسبة انخفاض 5ر1 بالمئة، وانخفض سعر البنزين أوكتان 90 من 7ر649 دولار للطن الى 8ر638 دولار بنسبة انخفاض 7ر1 بالمئة.

في الوقت ذاته، سجلت أسعار الديزل والكاز انخفاضا هذا الأسبوع مقارنة مع الاسبوع الثالث من الشهر ذاته، وانخفض سعر الديزل بنسبة 3ر2 بالمئة من 7ر631 دولار للطن الى 1ر617 دولار، وسعر الكاز من 4ر668 دولار للطن الى 2ر650 دولار بنسبة 7ر2 بالمئة.

من جهة ثانية، استمر معدل سعر الغاز البترولي المسال لشهر أيار عند 8ر528 دولار بنسبة انخفاض 1ر0 بالمئة عن معدل سعره لشهر نيسان.

وانخفض سعر خام برنت هذا الأسبوع الى 9ر70 دولار للبرميل، فيما كان في الأسبوع الثالث من الشهر 4ر73 دولار بنسبة انخفاض 4ر3 بالمئة.