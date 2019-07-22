الطاقة: انخفاض طفيف على أسعار المحروقات بالأسبوع الثالث من تموز

عمان- الغد- سجلت أسعار المشتقات النفطية العالمية خلال الأسبوع الثالث من شهر تموز انخفاضا طفيفا مقارنة مع أسعارها في الأسبوع الثاني لنفس الشهر، بحسب بيان صادر عن وزارة الطاقة اليوم الاثنين.

وانخفض سعر البنزين أوكتان 95 من 8ر646 دولار للطن الى 4ر643دولار وبنسبة 5ر0% فيما انخفض سعر البنزين أوكتان 90 من 621 دولار للطن الى 6ر616دولار وبنسبة انخفاض 7ر0%. في حين انخفض سعر الديزل بنسبة 8ر0% من 8ر590 دولار للطن الى 9ر585 دولار وانخفض سعر الكاز من 631 دولار للطن الى 5ر627دولار وبنسبة انخفاض 55ر0%.

من جانب آخر، استمر معدل سعر الغاز البترولي المسال لشهر تموز الحالي عند 360 دولار للطن بعد أن كان 4ر422 دولار للطن في شهر حزيران الماضي وبنسبة انخفاض بلغت 8ر14%.

وكان سعر خام برنت قد سجل انخفاضا في الأسبوع الثالث من هذا الشهر عند 8ر63دولار للبرميل مقارنة مع 1ر66دولار في الأسبوع الثاني وبنسبة انخفاض بلغت 5ر3% .