“الطاقة”: انخفاض معظم أسعار المشتقات النفطية عالميا

عمان- الغد- قالت وزارة الطاقة إن أسعار معظم المشتقات النفطية انخفضت عالميا خلال الأسبوع الأول من شهر أيلول الحالي مقارنة مع معدل أسعارها لشهر آب الماضي. حيث سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 1ر395 دولار للطن مقابل 398 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 7ر0% وانخفض سعر البنزين أوكتان 95 من 9ر410 دولار للطن الى 1ر407 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 9ر0%.

وأضافت الوزارة في نشرتها الأسبوعية، أن سعر الديزل انخفض من 3ر363 دولار للطن الى 4ر346 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 7ر4%، وانخفض سعر الكاز من 3ر340 دولار للطن الى 4ر317 دولار وبنسبة 7ر6%.

أما سعر زيت الوقود فقد ارتفع في الأسبوع الأول من الشهر الى 8ر264 دولار للطن مقارنة مع السعر المسجل في شهر آب والبالغ 261 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 4ر1%.

بينما ارتفع سعر الغاز البترولي المسال لشهر أيلول الى 5ر357 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر آب الماضي والذي بلغ 350 دولار .

وكان سعر خام برنت قد سجل انخفاضا في الاسبوع الأول من هذا الشهر حيث بلغ 5ر42 دولار للبرميل مقارنة مع سعره المسجل في شهر آب والذي بلغ 8ر44 دولار.