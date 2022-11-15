الطاقة تتعاون مع “ميرسك” لإنتاج الوقود البحري الأخضر

وقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة (ايه بي مولر ميرسك) الدنماركية اليوم الثلاثاء مذكرة تفاهم للتعاون في مجال انتاج الوقود البحري الأخضر في اطار توجه المملكة للتوسع في مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي.

ووقع المذكرة وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة ونائب مدير (ايه بي مولر ميرسك) ومدير تخفيض الانبعاثات في الشركة مورتين كريستيانسن. على هامش مشاركة الوزير الخرابشة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2022 (COP27) المنعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وحضر حفل التوقيع وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة ووزير المياه والري الدكتور محمد النجار.

وعن تفاصيل مذكرة التفاهم بين وزير الطاقة والثروة المعدنية انها تأتي في اطار التوجيهات الملكية السامية لتعزيز الشراكات الخضراء وجعل الأردن مركزا إقليميا للتنمية الخضراء.

وأضاف ان الجانبين سيعملان من خلال هذه المذكرة على التعاون في مجالات البحث في امكانية الاستثمار وتطوير مشروع لإنتاج الوقود البحري/ الميثانول الأخضر في منطقة العقبة، وذلك من خلال تحلية مياه البحر واستغلال مصادر الطاقة المتجددة.

وقال أن المذكرة تأتي ضمن جهود الحكومة الأردنية لتعزيز دور الأردن كمركز إقليمي لإنتاج الطاقة الخضراء من خلال الاستفادة من وفرة مصادر الطاقة المتجددة والموقع المركزي للأردن في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يشهد العالم اليوم اهتماماً متزايداً بالاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة واستخدام الهيدروجين الأخضر لإنتاج الطاقة ودفع عجلة التنمية في العديد من القطاعات الحيوية.

من جانبه اكد كريستيانسن أهمية موقع الأردن واختياره نظرا لوفرة موارده لافتا الى ضرورة الإسراع في تنفيذ بنود المذكرة

وستقوم شركة (ايه بي مولر ميرسك) بموجب مذكرة التفاهم بإجراء دراسات جدوى فنية واقتصادية أولية للمشروع، حيث تهدف الشركة من هذا الاستثمار إلى انتاج وقود بحري مستدام (ميثانول أخضر) وبما يساهم في تخفيض الانبعاثات في قطاع النقل البحري.

وتعد شركة (ميرسك) من أكبر الشركات العاملة في مجال الحاويات والشحن البحري على مستوى العالم ولها مكاتب وفروع في اكثر من 130 بلدا وتعمل على تخفيض الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل البحري من خلال التحول الى استخدام الوقود البحري الأخضر.