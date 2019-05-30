“الطاقة” تتوسع بفحوصات مختبراتها على الخامات المعدنية

عمان-الغد- أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية عن إضافة 25 فحصا جديدا لقائمة الفحوصات التي تجريها مختبراتها للأبحاث الجيوكيمائية والفيزيائية على الخامات المعدنية والصخر الزيتي والغاز والمعادن ليصبح عددها150 فحصا.

وأقرت الوزارة نسبة حسم للمستفيدين من خدمات هذه المختبرات يصل الى نحو 50 % للجامعات ومراكز البحث العلمي والوزارات والمؤسسات الرسمية.

وتختص المختبرات بإجراء التحاليل الكيميائية للشركات المحلية والإقليمية واجراء الدراسات الجيوكيمائية والتعدينية للجامعات ومراكز البحث العلمي المحلية والإقليمية.

ودعت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي في تصريح صحفي امس، المؤسسات الرسمية والشركات ومراكز الأبحاث المعنية الإقليمية والمحلية للاستفادة من المختبرات المعدة لاجراء مجموعة واسعة من تحاليل وفحوصات المعادن والموارد الطبيعية التي تشمل التحاليل الجيوكيمائية والجيوفيزيائية والجيولوجية وتحاليل النفط والغاز والماء والصخر الزيتي والموارد الأخرى.

وقالت ان المختبرات مزودة بأجهزة متقدمة وحديثة، وكفاءات تشغلها مشيدة بشركة الأردن للصخر الزيتي “جوسكو” المملوكة لشركة شل العالمية التي قدمت مختبر الجيوكيمياء لتحاليل النفط والغاز للوزارة قبل نحو عام بكلفة اجمالية تبلغ 5ر3 مليون دينار.

وقال مدير المختبرات، المهندس عمر الطاهات، إن المختبرات مزودة بمعدات هي الاحدث في الشرق الأوسط وشمال افريقيا فيما يتعلق بصناعة النفط والغاز عموما وتشكل اضافة نوعية من حيث نقل المهارات و التكنولوجيا.

وبين الطاهات ان مديرية المختبرات والجودة حاصلة على نظام الجودة العالمي ” ايزو 17025″ الخاص بكفاءة المختبرات مشيرا الى الحسم التشجيعي الذي تمنحه الوزارة بنسبة 50 % للجامعات الرسمية وطلاب البحث العلمي وحسم الوزارات ومؤسسات القطاع العام والجهات البحثية غير الربحية 20 % الخرائط الحدودية 50 % والتي يكون نصفها او جزء منها داخل المملكة .

ودعا الطاهات، المعنيين الى التواصل مع المختبرات للاطلاع على التفاصيل والخدمات. وتضم المديرية مختبرات الطحن وتحضير العينات والتحاليل الكيميائية والمعدنية والجيوكيميائية والتحاليل الجيوفيزيائية وتحاليل النفط والغاز والماء وتقطير الزيت من الصخر الزيتي “فيشر اساي” وقياس النفاذية والمسامية والعينات الرقيقة ومعالجة تركيز الخامات المعدنية ومختبر ميكانيكا الصخور.