الطاقة تدعو للاستفادة من خدمة الدفع الإلكتروني

عمان- الغد- دعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية متلقي الخدمة للاستفادة من خدمة الدفع الالكتروني التي اطلقتها الوزارة أخيرا وتشمل خمس خدمات، ( الفحوصات المخبرية، الخرائط الرقمية، الخرائط والتقارير الجيولوجية، المعلومات والدراسات الزلزالية وشراء نسخ العطاءات).

واكدت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي اليوم الاحد، ان خيار الدفع الالكتروني لرسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة يسهل على المستفيدين ويوفر وقتهم وجهدهم ويلبي توجه الحكومة نحو التحول لدفع رسوم الخدمات عبر بوابة الدفع الالكتروني (اي- فواتيركم).

وقالت ان الوزارة تعمل من خلال التحول الى الدفع الالكتروني على الارتقاء بالخدمة بالاستفادة من ثورة المعلوماتية في اطار جهد وطني، مشيدة بجهود شركاء وزارة الطاقة في هذا المجال وهم وزارة الريادة والاقتصاد الرقمي والبنك المركزي وشركة مدفوعاتكم والبريد الأردني.

وعرضت مدير مديرية التطوير المؤسسي المهندسة شروق عبدالغني الية الاستفادة من هذه الخدمات، التي تتم من خلال الدخول الى ايقونة الخدمات الالكترونية على الموقع الالكتروني لوزارة الطاقة ومن ثم اختيار الخدمة المطلوبة وتعبئة الطلب حيث يتم بعد ذلك تحديد سعر الخدمة ويحصل مقدم الطلب على رقم مرجعي من أي فواتيركم لغايات الدفع.

وبخصوص خدمة شراء نسخ العطاء فيتم وفق المهندسة عبد الغني تزويد طالب الخدمة بنسخ العطاء مباشرة من خلال صفحة إعلان العطاء نفسه بالضغط على ايقونة شراء نسخة عطاء.

وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية قد أطلقت أواخر شهر اب الماضي خدمات الدفع الالكتروني التي تشمل خدمة الفحوصات المخبرية وعددها حوالي 70 فحصا منها 14 فحصا حصلت على شهادة الايزو 17025 وتعمل الوزارة على استكمال باقي الفحوصات.

وتستفيد المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والجامعات، من هذه الفحوصات التي تحدد المكونات الكيميائية والمعدنية للأتربة والصخور والمياه وبيان تراكيبها المعدنية، وكذلك تحديد الخواص الفيزيائية والميكانيكية لعينات الصخور والركام والرمل، بالإضافة لمعالجة الخامات الأردنية وتحسين نوعيتها لتتلائم والاستخدامات الصناعية المختلفة.

وفيما يتعلق بخدمة بيع الخرائط الرقمية،تقدم الوزارة هذه الخدمة لفائدة المستثمرين في قطاع الثروات المعدنية بتوفير المعلومات والمعطيات حول القطاع.

اما خدمة الخرائط والتقارير الجيولوجية فهي توفر خرائط جيولوجية للمملكة توضح التتابع الطبقي والتراكيب الجيولوجية ويستفيد من هذه الخرائط مؤسسات القطاع العام والخاص والطلبة والباحثون في جيولوجيا الأردن.

ويوفر مرصد الزلازل الأردني خدمة المعلومات والدراسات الزلزالية وهو المرصد الزلزالي الوحيد في الأردن ويتبع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية ويعمل على رصد الزلازل على مدار 24 ساعة طوال العام وينتج دراسات متخصصة للمهتمين من مراكز البحث العلمي ومراكز الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية والزلزالية.

ويتم بيع الدراسات للمهتمين بناء على المنطقة المطلوبة والفترة الزمنية التي تغطيها الدراسة.

وفيما يتعلق بخدمة شراء نسخ العطاءات، فقد اصبح بامكان المهتمين بالعطاءات التي تطرحها الوزارة تسديد كلفة شراء العطاء من خلال نظام الدفع الالكتروني، وسيتم تزويدهم بنسخة مصدقة من اوراق العطاء من خلال البريد الأردني.