“الطاقة”: تزويد 1770 منزلا لمنتفعي صندوق المعونة بخلايا شمسية

عمان- أعلنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي، ان نسبة الإنجاز في مشروع تركيب أنظمة خلايا شمسية مرتبطة مع الشبكة لمنازل الاسر العفيفة والمنتفعين من صندوق المعونة الوطنية بلغت 80 بالمئة، وشملت 1770 منزلا على ان تشمل جميع منازل المرحلة الأولى وعددها 2213 منزلا بنهاية شهر اذار الحالي.

وأوضحت زواتي في تصريح صحفي اليوم الاثنين، ان الوزارة احالت 7 عطاءات، لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع والتي تشمل 3316 منزلا، على ان تحيل قبل منتصف اذار الحالي باقي العطاءات، وعددها أربعة، ليرتفع اجمالي عدد المنازل المستفيدة من المشروع بمرحلته الأولى والثانية لغاية الان 5529 منزلا.

وأكدت الوزيرة، ان هذه العطاءات تنفذ من خلال مقاولين اردنيين وبإشراف المعنيين في وزارة الطاقة والثروة المعدنية / مديرية الكهرباء وكهربة الريف، في اطار مساعي الوزارة لتخفيف عـبء الفاتورة الشهرية للكهرباء المترتبة على الفئة المستفيدة منه (ذوي الدخل المتدني)، ونشر ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة والتوجه الى طاقة نظيفة مستدامة باستغلال مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز مساهمتها في خليط الطاقة الكلي.

كما اكدت أهمية المشروع في توفير فرص عمل لأهالي المناطق المستفيدة من المشروع الذي تنفذه الوزارة على حساب فلس الريف في مختلف محافظات المملكة، داعية المواطنين الراغبين بالاستفادة من هذه الخدمة، والذين تنطبق عليهم الشروط، مراجعة الوزارة لتقديم طلباتهم لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، من خلال الرابط الالكتروني المخصص لهذه الغاية على موقع الوزارة ولدى المكاتب الرئيسية لمديرية فلس الريف في الوزارة والمكاتب الفرعية في المحافظات.

يذكر ان وزارة الطاقة والثروة المعدنية طرحت لغاية الان، المرحلتين الاولى والثانية من المشروع الخاص بتركيب انظمة خلايا شمسية مرتبطة مع الشبكة، لمنازل المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية الواقعة داخل وخارج حدود التنظيم.

ويتم اختيار طلبات المستفيدين وفقا للأسس والمعايير التي تحصر الاستفادة بالأسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية ولا يتجاوز معدل استهلاكها الشهري (300 ك.و.س)، ما عدا مناطق الاغوار والعقبة (يتم احتساب معدل استهلاكها من بداية شهر تشرين الثاني ولغاية نهاية نيسان)، وان تمتلك الاسرة المنتفعة حيزا مكانيا لبناء النظام الشمسي، علما بان هذه الخدمة مجانية ولا تتقاضى وزارة الطاقة والثروة المعدنية اية رسوم او مبالغ مالية مقابل تقديمها.- (بترا)