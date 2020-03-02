“الطاقة”: تسعير المشتقات النفطية ليس على أساس “برنت”

عمان- اكدت لجنة تسعير المحروقات في وزارة الطاقة والثروة المعدنية أن تسعير المشتقات النفطية يتم على أساس السعر العالمي للمشتق نفسه وليس على أساس سعر برميل النفط الخام (برنت).

وأوضحت اللجنة في بيان اليوم الاثنين آلية تسعير مادة البنزين اوكتان 90 خلال شهر آذار لعام 2019، وآذار 2020 الحالي والتي تم تداول مقارنة لأسعارها.

وبحسب اللجنة فان السعر واصل العقبة يشمل السعر العالمي لمادة البنزين مضافا له جميع الكلف المتعلقة بالاستيراد بما فيها النقل البحري والتأمين والمخاطر المتعلقة بالاستيراد.

واكدت ارتفاع هذه الكلف أخيرا بسبب الظروف السياسية في المنطقة وتغير التعليمات الصادرة عن المنظمة الدولية للنقل البحري والمتعلقة بتغيير مواصفات الوقود المستخدم في وسائل النقل البحري والتي تشمل السفن التي تقوم بنقل المشتقات النفطية.-(بترا)