الطاقة: تشغيل مشروع الربط الكهربائي الأردني العراقي عام 2022

عمان- توقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أن يبدأ تشغيل مشروع الربط الكهربائي الأردني العراقي في عام 2022 .

وذكرت الوزارة في التقرير السنوي لانجازتها لعام 2020، أنه تم تجديد عقد تبادل الطاقة لعام 2020 مع جمهورية مصر العربية وتوقيع اتفاقية عقد تزويد الطاقة الكهربائية من الجانب الأردني إلى الجانب العراقي وتم البدء بتنفيذ المشروع في المرحلة الأولى والتي سيتم بموجبها تصدير 1000 ج.و/ساعة سنوياً من الأردن الى العراق.

وفي مجال الربط الكهربائي, أشار التقرير إلى توقيع مذكرة تفاهم لرفع قدرة تزويد الجانب الفلسطيني بالطاقة الكهربائية من 24 ميجا واط/ساعة الى 80 ميجا واط/ساعة والتوقيع على اتفاقية إنشاء محطة تحويل الرامة على الحدود الأردنية الفلسطينية بإستطاعة 2×80 م ف.أ 132/33 ك.ف.

وبخصوص الربط مع السعودية، فقد تم توقيع مذكرة تفاهم وتفويض الشركات المعنية في البلدين (شركة الكهرباء الوطنية وشركة الكهرباء السعودية) لاعداد اتفاقيات الربط واختيار النموذج الأفضل لتمويل المشروع.

وبحسب التقرير، فقد بلغت نسبة الطاقة الكهربائية المولدة باستخدام الغاز الطبيعي 80 % والطاقة المتجددة بنسبة 20 % .

وبخصوص توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة المتجددة، فقد بلغت الاستطاعة الكلية المركبة لمشاريع توليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة حوالي 2063.3 ميجاواط.

وتشمل مشاريع الطاقة المتجددة مشاريع أنظمة الطاقة المتجددة المملوكة من قبل المشتركين لتغطية استهلاكهم بإستخدام عدادات صافي القياس والنقل والعبور 723.6 ميجا واط والمشاريع التي يتم بيع الطاقة الكهربائية المولدة منها الى شركات الكهرباء 1339.7.

وبخصوص التوليد بإستخدام الصخر الزيتي، فقد تم تنفيذ المشروع والذي يعتمد على الحرق المباشر للصخر الزيتي لتوليد الكهرباء من قبل شركة عطارات للطاقة، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من التجارب التشغيلية للمشروع وتشغيله تجارياً خلال الربع الثالث من العام 2021.

وفي مجال ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها، تعمل الوزارة على تنفيذ العديد من المشاريع في المحافظات وبمختلف القطاعات من خلال صندوق الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الوزارة وبالتعاون مع عدد من الشركاء.

وبشأن برنامج القطاع المنزلي، فقد تم توقيع العديد من الاتفاقيات مع المؤسسات التمويلية مثل البنوك الاسلامية والبنوك التجارية، ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات المحلية التعاونية والخيرية لدعم تركيب أنظمة السخانات الشمسية وأنظمة الخلايا الشمسية للقطاع المنزلي وبدعم 30 %من كلفة هذه الأنظمة، وتم خلال البرنامج تركيب 500 نظام سخانات شمسية وتركيب 1888 نظام خلايا شمسية.

كما تم توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لتركيب أنظمة السخانات الشمسية للأسر الفقيرة بمنطقة لواء سحاب/ الخشافية والمناخر وبواقع 200 أسرة، وبمنحة 100 % من كلفة الأنظمة 50 بالمئة مقدمة من الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة و50 بالمئة من كلفة الأنظمة منحة مقدمة من صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في وزارة الطاقة .

كما تم توزيع 27 الف وحدة إنارة موفرة للطاقة من تكنولوجيا الليد عالية الجودة من خلال شركات توزيع الكهرباء الثالث في محافظات المملكة خلال عام 2020.

وباشرت الوزارة من خلال صندوق الطاقة بمشروع تركيب أنظمة طاقة شمسية مرتبطة مع الشبكة الكهربائية بقدرة 2 كيلو واط على حساب فلس الريف لمنتفعي صندوق المعونة الوطنية، حيث تم البدء بتنفيذ عطاء المرحلة الثانية والتي تضمنت 3316 منزلاً وانجاز المرحلة الأولى من المشروع والتي تضمنت 2225 منزلاً. وبخصوص برنامج القطاع الصناعي يتم العمل بالبرنامج الصناعي بالتعاون مع غرفة صناعة الاردن وكانت الانجازات من بداية المشروع حتى نهاية عام 2020 ، 64 منشأة صناعية اشتركت في البرنامج و27 منشأة أجرت دراسة التدقيق الطاقي و9 منشآت نفذت اجراءات تحسين كفاءة الطاقة في المصانع وفقا لمخرجات دراسات التدقيق الطاقي، و9 منشآت حصلت على القروض المدعومة من صندوق الطاقة من البنوك التجارية.

وفيما يتعلق ببرنامج القطاع الزراعي يتم العمل بالبرنامج بالتعاون مع مؤسسة الاقراض الزراعي حيث تم تركيب 23 نظام طاقة متجددة للمزارعين الصغار وايصال التيار الكهربائي لثلاثة آبار أرتوازية في المزارع الخاصة بالمواطنين بواسطة أنظمة الطاقة الشمسية غير المرتبطة مع الشبكة، وتركيب أنظمة طاقة شمسية غير مرتبطة مع الشبكة الكهربائية لمحمية برقش للطيور على حساب فلس الريف.

واستمرت الوزارة في تنفيذ برنامج دور العبادة مع وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية؛ حيث تم تركيب أنظمة الطاقة المتجددة لدور العبادة، وبما مجموعه 181 دار عبادة منها 9 كنائس في كافة محافظات المملكة.

وتم اختيار 21 مدرسة بالتعاون مع وزارة التربية لبرنامج تدفئة المدارس شملت مناطق مأدبا والاغوار والبلقاء والعقبة ومعان وجرش، من ضمنها مدارس تابعة لمديرية الثقافة العسكرية موزعة في مناطق الأغوار الجنوبية والبادية الشماليةوالزرقاء.

وتم إنجاز 13 مدرسة في مناطق الاغوار الشمالية والوسطى والجنوبية لتركيب أنظمة طاقة متجددة لتلك المدارس وتنفيذ وتركيب أنظمة طاقة شمسية غير مرتبطة مع الشبكة الكهربائية (Grid -Off ) لمدرستين في العقبة على حساب فلس الريف.

وطرحت الوزارة عطاء دعم تركيب 100 % من كلفة أنظمة الخلايا الشمسية لثلاث جمعيات ومؤسسات مجتمع مدني تقدم خدمات إيواء لذوي الاحتياجات الخاصة، وتقدم جهود واضحة في حماية الطبيعة.

وفي مجال كهربة الريف، تواصل الوزارة جهود إيصال الطاقة الكهربائية إلى القرى النائية والتجمعات السكانية الريفية والأسر الفقيرة من خلال فلس الريف، حيث ساهم المشروع في تنمية المجتمعات المحلية ودعم القطاعات المختلفة، وبلغ عدد المواقع التي تمت خدمتها في العام 2020 (1544) موقعاً.

وبخصوص إستبدال وحدات إنارة الشوارع التقليدية بوحدات موفرة للطاقة، فقد تم إحالة أربعة عطاءات إستبدال وحدات إنارة الشوارع التقليدية بوحدات موفرة للطاقة وعددها 410 آلاف وحدة في كافة البلديات ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية، حيث ستقوم وزارة الطاقة ومن خلال فلس الريف بتمويل 35 مليون دينار من قيمة المشروع وعلى مدى 7 أعوام وبواقع 5 ملايين سنوياً وسيتم البدء بالتنفيذ خلال عام 2021.

وساهم فلس الريف في مواجهة جائحة كورونا من خلال إيصال التيار الكهربائي لمخيمات الحجر الصحي في منطقة البحر الميت ومركز حدود العمري، وإيصال التيار الكهربائي للمستشفيات الميدانية وعددها 6 مستشفيات.