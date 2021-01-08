الطاقة تعلن عن محطات المحروقات العاملة خلال الحظر الشامل

عمان-الغد- أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الجمعة، عن محطات المحروقات العاملة خلال حظر التجول الشامل المفروض للحد من تداعيات فيروس كورونا (كوفيد-19) ويستمر حتى صباح غد السبت.

وتشمل القائمة المحطات التابعة لشركة (جوبترول)، محطة الاستقلال (1)، محطة الهاشمية/ الزرقاء، محطة قنازع-زيزيا، ومحطة الحصن/ اربد، محطة الكرك المركزية، محطة القويرة/ العقبة، محطة الشوبكي – طريق المطار، محطة الاشرفية للمحروقات، محطة خلدا (1)، محطة العقبة (1)/ أبناء كمال، محطة بيتولا لادارة محطات المحروقات، محطة قولف/عنجرة، محطة يحيى بدر الحديد – جمرك عمان، محطة السلط الجسر/ الدباس، محطة عياش محمد أبو العيس( العموش)/ المفرق.

كما وتشمل القائمة المحطات التابعة لشركة (المناصير)، محطة البوتاس/ الكرك، محطة الجيزة ومحطة الشيدية ومحطة الطريق الخلفي/العقبة، محطة المطار، محطة الطنيب، محطة ش. الشريف حسين، محطة وادي رم، محطة اربد، محطة خو، محطة المركز الثقافي، محطة مطار العقبة.

وفيما يتعلق بقائمة المحطات التي تعود لـ (توتال)، فتشمل، محطة اليادودة (1)، محطة مجمع الباصات/اربد، محطة الزرقاء الجنوبي، محطة القويرة، محطة رأس النقب، محطة الحمر، محطة غور الصافي، محطة القطرانة، محطة ماهر حسونة/الرصيفة، محطة نايفة/شارع بغداد الدولي، محطة معان الجديدة، محطة أمواج/ العقبة، محطة السعد/عمان، محطة صويلح، محطة حازم قطيشات/شارع الحزام، محطة السخنة.

كما تم استثناء محطات محروقات أهلية (مملوكة لافراد)، موزعة على مختلف محافظات المملكة.