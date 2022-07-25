“الطاقة” تعمم بعدم بيع أسطوانات الغاز المنزلية في البقالات

دعت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق البقالات والسوبر ماركت غير المرخص لها ببيع أسطوانات الغاز البترولي المسال المنزلية، والتي لا تتوفر فيها الشروط العامة المخصصة لوكالات الغاز أو أي أماكن أخرى غير مرخص لها.

وقالت الهيئة في كتاب رسمي صدر أخيرا بهذا الخصوص، إن بيع أسطوانات الغاز المنزلية في البقالات والسوبر ماركت مخالف للبند السابع من المادة التاسعة من متطلبات رخص وكالات الغاز الصادرة بموجب تعليمات ترخيص وكالات الغاز البترولي المسال الصادرة عنها.

وجاء الكتاب الموجه إلى رئاسة الوزراء ووزير الداخلية وأمين عمان الكبرى استنادا إلى كتاب صادر عن وزارة الصناعة والتجارة مطلع شهر تموز الحالي بخصوص بيع أسطوانات الغاز المنزلية في البقالات والسوبر ماركت الذي يشكل خطرا على أرواح المواطنين.-(هلا اخبار)