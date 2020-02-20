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“الطاقة” تقارن بين كلفة استخدام مدفأة الكهرباء ومدفأة الغاز

منذ ساعة واحدة

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عمان– عرضت وزارة الطاقة والثروة المعدنية مقارنة بين كلفة استخدام مدفأة الكهرباء لمدة خمس ساعات يوميا لمدة شهر ، ومدفأة الغاز لذات الفترة.
وبحسب التوضيح الذي عرضته الوزارة اليوم الخميس، فإن كلفة تشغيل مدفأة الكهرباء بقدرة 2000 واط لمدة خمس ساعات يوميا لمدة شهر على النحو التالي:200/ك.و.س ترتفع فاتورة الكهرباء من 11 الى 40 دينارا تقريبا, و300/ك.و,س ترتفع من 18 الى 53 دينارا تقريبا, و400/ك.و.س ترتفع من 31 الى 70 دينارا تقريبا, و500/ك.و.س من 40 الى 88 دينارا تقريبا,,600/ك.و.س من 53 الى 108 دنانير تقريبا، بينما تبلغ كلفة تشغيل مدفأة الغاز لمدة خمس ساعات يوميا لمدة شهر بمعدل 4 اسطوانات غاز بالشهر 28 دينارا .-(بترا)

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