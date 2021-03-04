“الطاقة” تنتظر استكمال متطلبات إنشاء مصفاة بترول في معان

عمان- قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، إن إنشاء مصفاة بترول ومجمع بتروكيماويات في معان ما زال في مرحلة إعداد تصاميم المشروع الأساسي، ودراسات الجدوى الاقتصادية.

أظهر كتاب صادر عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية في 21 يناير 2020 موافقة مبدئية على إنشاء مصفاة بترول جديدة، ومجمع بتروكيماويات في معان، باستثمار كويتي يبلغ 150 ألف برميل يوميا.

وأضافت الوزارة في ردها على سؤال نيابي اطلعت عليه “المملكة” أن “المستثمر تقدم بطلب، وكانت إجابة الوزارة بأن على المستثمر تقديم طلب مستكمل لجميع متطلبات إنشاء مصفاة بترول وحسب الأصول، وما زالت الوزارة بانتظار استكمال المتطلبات التي تأخرت بسبب كورونا والظروف الاستثنائية”.

وبينت الوزارة أنه وبحسب ما زودها المستثمر لغاية تاريخه، فإن العائد على الاستثمار المتوقع لمشروع مصفاة معان سيصل لأكثر من 10%، إلا أن ذلك يتضح حينما يتم تقديم دراسة جدوى مفصلة للمشروع.

وكان مستثمر كويتي قال، إن مشروع مصفاة البترول المزمع إنشاؤها في محافظة معان،بدأت كفكرة عام 2018، وتهدف إلى تحويل الأردن إلى مصدر للطاقة بدلا من استيرادها، وتنقسم لمشروعين، الأول مصفاة بترول بقدرة تكريرية تبلغ 150 ألف برميل يوميا، والثاني مجمع بتروكيماويات.-(الغد)