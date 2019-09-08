” الطاقة” توضح بشأن تصريحات زواتي عن النفط العراقي

الغد– قال المتحدث باسم وزارة الطاقة والثروة المعدنية، إن ما جاء على لسان وزيرة الطاقة هالة زواتي فيما يتعلق باسعار نفط العراق هو انها لن تؤثر في أسعار المشتقات النفطية هبوطا او صعودا ولا صحة لما تم تناقله على لسان الوزيرة حول ارتفاع ثمن النفط العراقي عن غيره من النفط المستورد.

وحول جدوى استيراد نفط العراق قال، إن ذلك يصب في اهداف استراتيجية الأردن في تنويع مصادر الطاقة، كما سيعيد الدور الحيوي للطريق بين البلدين، وسيساهم في تشغيل أسطول الصهاريج في الاردن والعراق عدا عن تجسيد مصالح الأردن والعراق الاقتصادية وتعزيز التعاون الطاقي بين البلدين والمساهمة في استحداث المزيد من فرص العمل.