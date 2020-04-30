“الطاقة” توضح بشأن دعم الحكومة لسعر اسطوانة الغاز المنزلي

عمان- الغد- اكدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية إن سعر أسطوانة الغاز المنزلي مثبت منذ نهاية عام 2015 عند سعر سبعة دنانير للأسطوانة.

وقالت إن الحكومة استمرت بدعم سعر الاسطوانة في اطار توجه حكومي لحماية المواطنين رغم ارتفاع كلفة الأسطوانة خلال السنوات الماضية فوق سعر التثبيت.

جاءت تصريحات الوزارة ردا على احاديث بان كلفة اسطوانة الغاز المنزلي أقل من كلفة بيعها للمواطن، وإن الأسطوانة غير مدعومة.

واوضحت الوزارة ان قيمة الدعم المقدم من الخزينة لسعر اسطوانة الغاز بلغ 30.4 مليون دينار في عام 2017 و 56.2 مليون دينار في عام 2018 كما بلغت 26.9 مليون دينار في عام 2019.

وبينت ان كلفة أسطوانة الغاز المنزلي تشمل كلفة مادة الغاز البترولي المسال من المصدر، وكلف الاستيراد شاملاً كلف النقل البحري و التأمين و التمويل, وكلف النقل البري إلى مواقع التخزين, وكلف التخزين والفواقد في مرافق العقبة والزرقاء، وكلف تعبئة الغاز وكلف استبدال اسطوانات الغاز, وعمولة مستودعات ووكالات توزيع الغاز التي تقدم الخدمة المباشرة للمستهلك.