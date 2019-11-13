الطاقة توقع اتفاقية تمويل لتركيب سخانات وانظمة خلايا شمسية مدعومة

عمان- وقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية مع البنك الاسلامي الاردني اليوم الاربعاء اتفاقية لتسهيل تمويل المرحلة الرابعة من برنامج تركيب انظمة خلايا شمسية وسخانات شمسية من خلال البنوك ومؤسسات التمويل الصغيرة مدعوم بنسبة 30% من كلفة النظام.

ووقع الاتفاقية وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي ومدير عام البنك الاسلامي المدير العام حسين سعيد سعيفان بحضور امين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة اماني العزام والمدير التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة الدكتور رسمي حمزة ومدير الكهرباء وكهربة الريف المهندس زياد السعايدة ومسؤولين في الوزارة والبنك.

وقالت الوزيرة زواتي في تصريح صحفي عقب التوقيع ان الاتفاقية هي الاولى مع البنوك ومؤسسات التمويل وسيتبعها اتفاقيات مماثلة مع بنوك ومؤسسات تمويليه اخرى من اجل تشجيع القطاع المنزلي على الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة من خلال مؤسسات مصرفية وتمويلية للتسهيل على المواطنين وتقديم اليات الدفع المناسبة لكل مواطن من خلال التقسيط الميسر.

ووصفت زواتي المشروع بالمهم، لمساهمته في احداث اثر اقتصادي واجتماعي وبيئي مباشر على الفئات المستهدفة بالدعم من القطاع المنزلي.

واشارت الى ان الدعم الحكومي هو دعم مباشر للاسر الاردنية لمساعدتها لتركيب سخانات شمسية وخلايا شمسية لتوليد الكهرباء بدعم يبلغ 30% بالاضافة الى تسهيلات في دفع باقي المبلغ من خلال البنوك وبأن ذلك سيؤدي الى تخفيض فاتورة الكهرباء الشهرية لتلك الأسر.

واكدت زواتي اهمية المشروع في تحفيز الشركات في المحافظات العاملة في مجالات (سخان شمسي، وطاقة متجددة) الامر الذي سيساهم في خلق فرص عمل اضافية، وكذلك دعم الشركات والمصانع في المحافظات، الامر الذي سيحدث اثرا تنمويا محليا مباشرا.

من جانبه عرض حمزة عناصر الاتفاقية التي تتضمن الية جديدة لبرنامج الدعم السابق للقطاع المنزلي تهدف الى تسهيل عملية دفع مساهمات نسبة المواطن والبالغة 70%، على شكل قسط شهري مريح من خلال البنك، كون هذا الامر شكل عائقا في السابق لكثير من العائلات لعدم قدرتها على دفع مساهمتها مرة واحدة.

بدوره اكد سعيد اهمية الشراكة بين البنك والوزارة التي وصفها بالاستراتيجية وبصفته البنك الاول الذي يوقع اتفاقية تمويل مشاريع المرحلة الرابعة من برنامج تركيب سخانات شمسية وانظمة خلايا شمسية لتوليد الكهرباء.

وقال ان البنك اعتمد الطاقة المتجددة لتزويد عدد من مبانيه بالطاقة الكهربائية مبديا استعداد البنك لبذل الجهود لانجاح المشروع الذي يقدم خدمة مهمة للمواطنين والدولة.

ووفق الاتفاقية، يختار المواطن، المزود او المقاول لتركيب نظام الخلايا الشمسية او نظام السخانات الشمسية، وتعطى الاولوية للمزودين او المقاولين المحليين في المحافظات او من ضمن الاقليم وان يكون المزود او المقاول مرخص من هيئة تنظيم قطاع الطاقة المعادن لتركيب انظمة الخلايا الشمسية.

وبموجب الاتفاقية يتم تقديم دعم 30% من كلفة نظام السخان الشمسي وكلفة نظام الخلايا الشمسية من خلال الصندوق فيما يتم تقسيط 70 % من كلفة هذه الانظمة من خلال البنك.

وفيما يتعلق بالخلايا الشمسية اشترط البرنامج ان لا يتجاوز سعر الكيلوواط 550 دينارا وبقدرة لا تتجاوز5ر3 كيلوواط وتقسيط الـــ 70% من كلفة النظام على فترة لا تزيد عن 48 شهرا للخلايا الشمسية.

وبالنسبة للسخانات الشمسية يشترط البرنامج ان لا يزيد السعر لنوع المرايا المسطحة عن 450 دينارا ويتم التقسيط لـــ 70% على فترة 24 شهرا، وللنظام السخان الشمسي من نوع الانابيب لا يزيد عن 300 دينار ويتم التقسيط نسبة 70% على فترة 12 شهرا، وسوف يتم اعادة النظر بسقوف الاسعار المحددة سنويا وحسب سعر السوق.

وبلغ مجموع المستفيدين من المراحل الثلاث لبرنامج السخانات الشمسية 26 الف منزل وتم تركيب 1500 نظام خلايا شمسية.