الحكومة تعلن تفاصيل تعرفة الكهرباء الجديدة قريبا

عمان– أكّد مصدر في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، أنّ دراسة التعرفة الكهربائية الجديدة في المراحل النهائية من إعدادها.

وأضاف المصدر، ردا على استفسارات “هلا أخبار”، أنّ الوزارة ستنشر التعرفة الجديدة في وقت قريب، لافتا إلى أنه سيصار لتطبيقها مع بداية العام المقبل.

وأشار إلى أن التعرفة الجديدة مدعومة أيضا كما التعرفة الحالية، موضحا أنها ستكون هناك تعرفة محددة لكل شريحة من الشرائح الثلاث وستكون مرتبطة بالاستهلاك.

وبيّن، أنّ هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن اخذت بعين الاعتبار تأثير تعديل الشرائح على المستهلكين، مشددا أنه لا زيادة على فاتورة الكهرباء للمشتركين المستفيدين من التعرفة المدعومة ممن يقل استهلاكه عن 600 كيلو واط /ساعة شهريا.-(هلا اخبار)